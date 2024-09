Osimhen, duro sfogo contro il ct della Nigeria e la presunta mancanza di impegno per la Nazionale (VIDEO)

Osimhen sbotta in diretta su Instagram. Il nigeriano non ha tollerato le accuse mosse dal ct della Nigeria Finidi George, che ha detto di non poterlo implorare di giocare per la sua nazionale.

Osimhen, visibilmente infuriato, continua a ripetere nella live che «posterà gli screenshot» se dovesse servire. La live è stata interrotta da un collaboratore entrato in stanza per fermare lo sfogo del nigeriano.

Ecco il video:

Drama within Nigerian football continues.

Victor Osimhen just did a live a few mins ago very angry. Responding to allegations made by Finidi George that he can’t beg Osimhen to come play for Super Eagles during WC qualifiers.

Osimhen was injured👇🏾

pic.twitter.com/lft6Tk4XZm

— Mimi Fawaz (@MimosaFawaz) June 15, 2024