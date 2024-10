Non tutti gli svizzeri peccano di hybris. Alcuni avvertono: “Anche nel 2006 e nel 2021 l’Italia non era favorita”

Sul Neue Zürcher Zeitung: “Nel 2021 una prestazione mediocre agli ottavi contro l’Austria ma vinsero di misura. Non sono affatto così deboli”

Non tutti gli svizzeri peccano di hybris. Alcuni ci temono anche. O comunque provano ad avvertire il resto degli svizzeri a fare attenzione all’Italia. Sabato ci sarà la sfida tra gli Azzurri e la Svizzera e, a differenza di molti, sul Neue Zürcher Zeitung predicano attenzione. Anche nel 2006 l’Italia non era la favorita, anche nel 2021. E sappiamo tutti come è finita.

La Svizzera non si lasci ingannare dall’Italia

Scrive il quotidiano elvetico:

“Nella squadra italiana del 2006 e in quella del 2024 ci sono dei parallelismi: anche adesso, dopo il turno preliminare, L’Italia non è affatto considerata la favorita, nemmeno contro la Svizzera. Uno sguardo agli italiani mostra che non sono affatto deboli come molti dicono. Spalletti ha rivitalizzato la squadra, vuole offrire un calcio d’attacco coraggioso, ma ha anche dimostrato in questo campionato europeo che, se necessario, applica anche il buon vecchio pragmatismo italiano“.

E poi ci sono i singoli che non sembrano csì scarsi come hanno fatto vedere in queste prime partite. In porta c’è Donnarumma, “è stato l’eroe dell’ultimo campionato europeo tre anni fa quando ha parato due rigori in finale contro l’Inghilterra. Donnarumma si presenta forte, sicuro e sovrano dell’area di rigore“.

In difesa Bastoni e Calafiori. Il primo “alto, vigoroso e dotato di buoni piedi. È il capo della difesa italiana e molto pericoloso nei calci piazzati“. Il secondo non giocherà contro la svizzera ma per il quotidiano “è il miglior giocatore di questo campionato europeo“.

Insomma, attenti svizzeri. “Nel 2021, l’Italia si è salvata agli ottavi di finale contro L’Austria dopo una prestazione mediocre e una vittoria di misura ai tempi supplementari“.

