Svizzera, rubati tre computer allo staff tecnico alla vigilia del match con l’Italia (The Athletic)

Lo staff della Svizzera ha denunciato il furto di tre personal computer alla vigilia della partita degli ottavi di finale contro l’Italia (si giocherà sabato alle 18).

Scrive The Athletic:

La Svizzera ha confermato che tre computer appartenenti allo staff tecnico della squadra sono stati rubati in un hotel di Dusseldorf. La squadra, che ha il quartier generale a Stoccarda, ha fatto sapere che la preparazione del match contro l’Italia non ha subito conseguenze perché non sono stati sottratti dati sensibili.

I preparativi della Nazionale svizzera non erano sui tre computer rubati dall’hotel di Dusseldorf dove alloggiava una delegazione di allenatori delle Nazionali giovanili che sono in Germania in qualità di osservatori e per aggiornarsi.

The Athletic scrive che

le informazioni sui computer rubati non contenevano dati e informazioni tattiche, non c’erano le video analisi alla base del lavoro. Gli allenatori delle giovanili sono stati incaricati dalla Federcalcio svizzera di analizzare le tendenze tattiche e lo sviluppo del torneo. La Svizzera ha chiuso imbattuta il girone con Ungheria, Scozia e Germania.

