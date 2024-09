Folorunsho: il Napoli se lo gode, Conte lo aspetta (Corsport)

Baroni lo ha avanzato in campo. Oggi è un centrocampista totale, di strappi e grinta, che lega il gioco e vede la porta

Folorunsho: il Napoli se lo gode, Conte lo aspetta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il Napoli se lo gode, Folorunsho sarà uno dei tanti osservati speciali in Germania. (…) Tornerà a Napoli ma per restarci. Si lavorerà anche a un nuovo contratto. Per Conte sarà una risorsa preziosa a centrocampo. Un giocatore tutto da scoprire che saprà ritagliarsi il proprio spazio con umiltà ed entusiasmo.

Spalletti lo ha scelto per le sue caratteristiche rare: «Ti dà soluzioni differenti come fisicità, ha il tiro da fuori ed è bravo sui colpi di testa, è un incursore a tutti gli effetti abituato ad avere l’avversario sul groppone ed è lì che regge botta» ha detto il ct pochi giorni fa.

Folorunsho, Baroni gli ha cambiato ruolo

Baroni, che lo aveva avuto a Reggio Calabria, ha spinto per il suo arrivo a Verona. Fu proprio lui, anni fa, a modificarne il ruolo da mezzala a trequartista. Lo avvicinò alla porta senza perdere il suo dinamismo in fase passiva. Baroni si accorse che, con la sua struttura fisica, Folorunsho poteva benissimo giocare in posizione più avanzata aiutando comunque la squadra. Un’intuizione vincente. Folorunsho oggi è un centrocampista totale, di strappi e grinta, che lega il gioco e vede la porta, che corre con disinvoltura e alza con la sua fluidità di corsa il baricentro di una squadra. L’allunga e l’accorcia, va in pressione e si propone con costanza. Al Bari otto reti e promozione sfiorata. Per i tifosi era un idolo. Al Verona ha realizzato cinque gol: bellissimo quello alla Roma, capolavoro il mancino alla Juventus. In Europa pochi hanno segnato come lui da fuori area. Il Napoli lo aspetta.

