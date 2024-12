Napoli, la Curva A contro Giuffredi: “Vuoi dar via il nostro capitano. Pezzo di m**”

Dopo le recenti dichiarazioni di Giuffredi su Di Lorenzo, la Curva A s’è fatta sentire così: “Ma quale napoletano, vuoi dar via il nostro capitano”

Napoli, la Curva A contro Giuffredi: “Vuoi dar via il nostro capitano. Pezzo di me**da”

Clima caldo a Napoli dopo le recenti dichiarazioni dell’agente Giuffredi su Di Lorenzo. Per la tifoseria l’agente vuole portarselo via. La Curva A non ci sta e ha esposto uno striscione contro l’agente: “Ma quale napoletano, vuoi dar via il nostro capitano. Giuffredi pezzo di me**da -Curva A“.

Striscione della Curva A contro #Giuffredi. In tutta questa situazione ci sta perdendo solo lui. pic.twitter.com/EBuG7Djadw

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, è intervenuto a Tv Play annunciando quello di cui avevamo già scritto la settimana scorsa, l’addio a fine stagione di Giovanni Di Lorenzo: «Di Lorenzo ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato dell’annata che si sta chiudendo e delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. A questa affermazione del capitano, Manna ha esternato la sua personale forte stima, ma c’è da parte del presidente De Laurentiis la volontà di vendere a fronte di un’offerta»

Qual è la reazione di Di Lorenzo?

«Ha avuto la conferma che la mancanza di fiducia nei suoi confronti era diventata realtà. A quel punto, preso atto del pensiero del presidente, ha spiegato al ds Manna che senza la necessaria fiducia ha voglia di andare via da Napoli. Non può esserci un capitano sfiduciato dalla sua società»

