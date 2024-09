Napoli interessato a Fazzini, centrocampista classe 2003 dell’Empoli (Schira)

C’è anche la Lazio su di lui. In questa stagione 31 presenze con 1 gol e 2 assist.

Il Napoli, insieme alla Lazio, ha mostrato interesse per Jacopo Fazzini dell’Empoli. Lo scrive Nicolò Schira.

Napoli su Fazzini, centrocampista classe 2003 dell’Empoli

Il giornalista riporta la notizia su X.

Centrocampista classe 2003, quest’anno ha totalizzato 31 presenze con la maglia dell’Empoli, condite da 1 gol e 2 assist. Nel match di Serie A di ritorno contro il Napoli aveva mostrato buone doti tecniche, tanto da essere uno dei migliori in campo della sua squadra.

Dal 2019 ha compiuto tutta la trafila delle nazionali giovanili, partendo dall’Under 17, fino alla convocazione in Under 21 lo scorso anno. Ha esordito in Serie A nella stagione 2021-22, totalizzando 54 presenze fino ad oggi.

Gli altri nomi di mercato a centrocampo per gli azzurri

Corriere dello Sport:

Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione degli aspiranti fenomeni dell’Ucraina del calcio, un obiettivo mancato della sessione di gennaio ma un obiettivo ancora serio: lo Shakhtar Donetsk, per lui, ha rifiutato la generosissima offerta di De Laurentiis da 40 milioni nella speranza di innescare l’asta a cavallo dell’Europeo, e ora l’ad Sergej Palkin ha spiegato che 50 milioni non basteranno perché le inglesi sono entrate in ballo. Da Donetsk a Frosinone non è un attimo. No di certo. Ma l’altro profilo cresciuto neanche troppo all’improvviso nella classifica di gradimento gioca proprio da quelle parti: Marco Brescianini, 24 anni, mezzala, mediano e trequartista, un jolly. Un giocatore capace di coniugare le due fasi con ottimi risultati. Ha calcio (mancino), testa, fisico (188 centimetri), corsa.

