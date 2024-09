Le papere di Neuer preoccupano la Germania, Nagelsmann lo difende

Il commento della Sueddeutsche. Contro la Grecia un altro errore, molto simile a quello commesso contro il Real Madrid

La Germania ha vinto il suo ultimo test prima dell’Europeo. Ha battuto 2-1 la Grecia in amichevole. Tuttavia la prestazione degli uomini di Nagelsmann è parsa piuttosto deludente, soprattutto agli occhi della Sueddeutsche. Tra i peggiori Neuer il super-portiere che però negli ultimi tempi deve essere stato a contatto con la kryptonite. Iniziano ad essere troppo frequenti i suoi errori. L’ultimo ha portato al vantaggio della Grecia in amichevole. Non è riuscito a bloccare un pallone innocuo, proprio com’era accaduto in Champions col tiro di Vinicius che poi portò al pari di Joselu.

La papera di Neuer contro la Grecia alimenta il dibattito in Germania

Neuer aveva iniziato bene il match, tanto che “il pubblico già dopo pochi minuti dalla sua doppia parata, non molto elegante ma efficace, era gasato. Ma i tifosi presto si sono ammutoliti: il comportamento di Neuer sullo 0-1 li aveva scioccati. Il portiere, evidentemente con i sensi di colpa, non ha nemmeno avuto il riflesso di alzare il braccio per lamentarsi di un potenziale fuorigioco. I momenti di down di Neuer si alternano con una frequenza ormai inquietante“.

Una prestazione definita dal portavoce della Federcalcio tedesca “eccezionale e assolutamente straordinaria”. Ma “non si riferiva alla Nazionale, che aveva vinto 2-1 contro la Grecia, ma al pubblico del Borussia Park di Mönchengladbach“.

Contro la Grecia si è vista una debolezza inaspettata. I greci sono stati più pericolosi in attacco, “i tantissimi errori dei tedeschi, mancanza di sicurezza nel gioco, l’attacco inefficiente e la palese papera di Manuel Neuer nel gol subito“. Nagelsmann ha minimizzato, elogiando la reazione del poritere dopo essere andati sotto nel punteggio.

Questi scherzi iniziano ad essere frequenti. Prima a Madrid, nella semifinale di Champions. Un’altra papera nell’ultima partita di Bundesliga e ora durante le amichevoli pre Euro2024. Nonostante si sia preso la responsabilità del gol («Me ne prendo carico io stesso»), ha comunque elogiato le sue prestazioni: «Penso di aver fatto bene in entrambe le partite. Ed è così che mi preparo alla fase a gironi».

Julian Nagelsmann assume la tradizionale posizione del riccio

Nagelsmann sulla questione e a pochi giorni dall’Europeo assume la “tradizionale posizione del riccio”, scrive la Sueddeutsche. Difende il suo portiere, fa lo “gnorri” sul dibattito che riguarda Neuer:

“Negli ultimi tempi, Neuer ha suscitato dei dubbi, anche se i suoi colleghi non ne vogliono sapere nulla“. Anzi lo difendono.

«D’accordo, c’è stato questo incidente a Madrid – ha detto venerdì sera Nagelsmann – ma mi sembra un po’ eccessivo creare un dibattito? Non riesco a capirne il senso, non vedo una serie di errori».

Ci pensa il quotidiano a ricordare la serie di “papere”: “Non solo al Bernabéu, ma anche nell’ultima partita di campionato contro l’Hoffenheim e nella partita contro l’Ucraina, Neuer è apparso incerto e imperfetto. Ma il tecnico della Nazionale non ne ha voluto sapere: «Abbiamo commesso tre errori su quel gol. Il tiro ha avuto una deviazione minima e per il portiere è l’ultimo anello della catena di errori. Neuer ha la mia fiducia»“.

“Una settimana prima dell’inizio del torneo, Julian Nagelsmann assume la tradizionale posizione del riccio. Una posizione tattica con la quale molti altri allenatori della Nazionale prima di lui hanno riscosso grandi successi“.

