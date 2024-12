Neuer e l’eterna potenziale polemica: è ancora il portiere giusto per la Germania? Assolutamente si (Sueddeutsche)

Il pretesto è un suo errore nel test contro l’Ucraina in cui ha realizzato da solo la trappola del fuorigioco. Ma tre errori consecutivi sono già troppi per i suoi detrattori

Manuel Neuer è un argomento sempre attuale in Germania. In Nazionale è un’istituzione, uno dei leader dello spogliatoio. La leadership se l’è conquistata a suon di prestazione e palate di carisma. Ma anche i fenomeni sbagliano e nell’ultimo test prima degli europei di Germania, Neuer ne ha combinata una piuttosto grave. Ma madre natura ha dotato il portiere teutonico di un’intelligenza e di piedi da centrocampista, per cui l’errore non ha prodotto conseguenze disastrose. Ora però si riapre, e si chiude in fretta in verità, il dibattitto sulla sua forma in vista degli Europei, considerando anche i due errori precedenti in altrettante partite. A parlane è la Sueddeutsche.

Neuer si o Neuer no? La polemica senza senso sul portiere tedesco

Tre errori consecutivi. È già una notizia quando si parla di Neuer.

Manuel Neuer bikin jebakan offside 💯 pic.twitter.com/87CShitFWB — Spieltag Indonesia (@SpieltagIndo) June 3, 2024

“Quando si è presentato davanti ai giornalisti a Norimberga, sospettava decisamente che si sarebbe discusso di una polemica ridicola, che però non è esplosa solo perché c’era una piccola cosa in mezzo: un fuorigioco, che Neuer, in qualità di portiere, ha reso possibili totalmente da solo (come da foto Twitter, ndr). Dopo un brutto passaggio a metà campo, dove, in primo luogo, i portieri non vanno mai e, in secondo luogo, di solito non giocano palle rischiose. Senza quel fuorigioco sarebbe stata una sconfitta per 0-1 in un test contro l’Ucraina, dominata dalla Germania . Undici giorni prima dell’inizio degli Europei ci sarebbero sicuramente titoli del tipo: Neuer è (ancora) il portiere giusto per il torneo?”

In altri termini, all’88’ Neuer ha giocato una palla rischiosissima a metà campo. E infatti la sfera è finita a Jarmolenko. Prima che l’ucraino potesse fornire l’assist a Dovbyk, Neuer ha compiuto una serie di passi per mettere in fuorigioco l’attaccante.

Tra l’altro, per Neuer era la prima partita in nazionale dopo il lungo infortunio. Un ritorno con errore non sarebbe stata una bella pubblicità. “Ora potrebbe essere una coincidenza, ma lunedì sera spietati statistici hanno subito riconosciuto che il portiere aveva commesso quello che in linguaggio tecnico viene definito un grave errore contro l’Ucraina nella terza partita consecutiva. Era già successo nell’eliminazione del Bayern in semifinale di Champions contro il Real. Poi, nell’ultima giornata della Bundesliga, nella vittoria per 2-4 contro l’Hoffenheim“.

Ad ogni torneo internazionale importante si discute dell’idoneità di Neuer e ora con Nagelsmann sembra ancora sotto esame. “Forse ha bisogno di una pausa? Beh, ovviamente no! Il dibattito su Neuer non sarebbe produttivo visti i suoi trascorsi in Nazionale. Fondamentalmente, la forma fisica di Neuer veniva discussa prima di quasi tutti i tornei principali. Una polemica che ogni volta non esplode”. È successo nel 2014, nel 2018 e in Qatar nel 2022“. Alla fine ha tirato fuori sempre ottime prestazioni e le eliminazioni della Germani non sono certamente colpa sua.

