Osimhen, la clausola di 130 milioni si sta rivelando un ostacolo per il futuro del Napoli (Gazzetta)

Nessuno, al momento, sembra disposto a investire una cifra così alta. A Natale ha rinnovato a cifre folli (10 milioni) per un club come il Napoli

Osimhen, la clausola a 130 milioni si sta rivelando un ostacolo per il futuro del Napoli (Gazzetta)

Scrive Vincenzo D’Angelo:

Il nigeriano prima di Natale ha rinnovato il suo accordo che scadeva nel 2025 di un altro anno, a cifre folli per una società come il Napoli: 10 milioni netti a stagione. Nell’accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 130 milioni, che doveva essere una polizza assicurativa per De Laurentiis ma che invece si sta rivelando un ostacolo nella programmazione del futuro. Nessuno, al momento, sembra disposto a investire una cifra così alta per Victor, che sogna la Premier ma che – più facilmente – potrebbe finire al Psg o in Arabia Saudita, da dove un anno fa arrivò un’offerta da 150 milioni dall’Al Hilal.

Sia chiaro, dovesse rimanere in azzurro – ipotesi altamente remota ma non impossibile – Conte sarebbe felice di poterlo allenare e riportarlo sui livelli straordinari della stagione 2022-23, ma per le casse del Napoli sarebbe un rischio d’impresa troppo elevato, senza contare che tenere Victor senza voglia è già stato un errore un’estate fa. Lui sogna il Chelsea per ripercorrere la carriera del suo mito Drogba, ma l’arrivo a Londra di Maresca sembra aver raffreddato la pista Blues e pure la possibilità di uno scambio con Lukaku e tanto cash a favore del Napoli.

De Laurentiis sarà irremovibile sulla clausola di Osimhen? Troppo pesante il suo ingaggio per il Napoli (Sky)

Ma se Osimhen rimane, Kvara rimane incedibile? Sky si pone la domande che molti tifosi si stano ponendo in questo momento. Il nigeriano non riceve offerte. Il Psg si è detto “non interessato”, il Chelsea idem. Ci si chiede se ci sia il rischio che Victor possa rimanere e questo poi spinga Kvara ad andare via nonostante le direttive di Conte, ufficialmente nuovo allenatore del Napoli. La riposta alla domanda la fornisce di Massimo Ugolini, inviato Sky Sport in questo momento a Roma.

L’ingaggio di Victor è troppo pesante per il Napoli

Le parole di Ugolini:

«Difficile pensare che Osimhen con l’ingaggio che ha possa restare il prossimo anno a Napoli. Il peso dell’ingaggio sul club è importante. Nella logica degli equilibri interni, è un ingaggio che marca una differenza sostanziale, eccessiva rispetto agli altri giocatori. Kvara non è un problema ma una questione da risolvere. De Laurentiis e Conte lo vogliono far rimanere a Napoli e quindi il contratto va adeguato e prolungato. Poi c’è la questione Di Lorenzo, un altro punto su cui Conte dovrà mettere la testa considerando le frizioni con la piazza. Due, tre situazioni da sistemare. Quello che sposta non è tanto la clausola ma l’ingaggio di Osimhen. Si cercherà una soluzione. Non so se il presidente sarà irremovibile sul costo della clausola ma dieci milioni netti sono tanti».

ilnapolista © riproduzione riservata