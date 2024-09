La Roma ancora da record: gli abbonamenti sono già 35 mila e si punta a superare i 40 mila (Messaggero)

Se l’andamento da record dovesse confermarsi è probabile che il club raggiunga un risultato che non si vedeva dallo scudetto 2001 (nel 2001/02 47mila abbonamenti)

Il Messaggero elogia la campagna abbonamenti della Roma capace già di raggiungere quota 35 mila tifosi senza nemmeno un colpo di mercato. Lo scrive il Messaggero.

La campagna abbonamenti della Roma da record

Il quotidiano:

“La campagna abbonamenti della Roma raggiunge numeri record che nemmeno a Trigoria pronosticavano dopo il terremoto in panchina. Ora l’obiettivo è superare l’epoca José Mourinho, durante la quale il picco è stato di 40mila abbonati. Al momento i tifosi che hanno sottoscritto la tessera sono oltre i 35mila e si tratta principalmente di rinnovi. Se l’andamento da record dovesse confermarsi allora è probabile che il club raggiunga un risultato unico che non si vedeva dai tempi dello scudetto 2001. La stagione successiva al titolo (2001/2002) erano stati 47mila i tifosi ad abbonarsi all’Olimpico“.

“Ad oggi, dunque, la quota di rinnovi ha superato i 35 mila e la società punta a sfondare il muro dei 40mila per poi chiudere la campagna abbonamenti e lasciare la possibilità a chi è rimasto fuori di poter comprare i biglietti”.

I “31.567 rinnovi” confermano che “il 78,9% del totale è rimasto soddisfatto delle esperienze vissute lo scorso an

no“.

De Rossi rischia di arrivare in ritiro con dieci giocatori in rosa (CorSport)

La Roma di De Rossi rischia di iniziare nel peggiore dei modi la stagione. Il primo ritiro pre stagionale è stato fissato per l’8 luglio a Trigoria. Sul mercato per la società si muove con lentezza, al momento l’unico colpo è quello in uscita di Bellotti (ancora da rendere ufficiale). De Rossi rischia di accogliere a Trigoria appena 10 giocatori.

Mancano due settimane al raduno a Trigoria fissato per l’8 luglio. Tutti a rapporto (probabilmente anche il giorno prima chi dovrà sostenere gli esami di idoneità sportiva pre stagionali) per cominciare la preparazione atletica e tirare i primi calci al pallone della nuova stagione. Già, ma chi sarà in campo nei primi giorni di lavoro? Non certo i nazionali, quindi Pellegrini, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Paredes e Celik.

Non i giocatori come Llorente (il cui riscatto è ancora in dubbio), Kristensen, Azmoun e Lukaku. Non Rui Patricio e Spinazzola, il cui contratto scadrà tra sette giorni. E allora De Rossi – a oggi, naturalmente – avrà a Trigoria solamente dieci giocatori, sempre che la società non ceda qualcuno prima: Svilar, Karsdorp, Smalling, N’Dicka, Angeliño, Bove, Aouar, Baldanzi, Dybala e Abraham. Non si arriva a mettere in campo una formazione completa, per questo motivo l’allenatore oltre a chiamare a rapporto qualche giovane della Primavera.

