Kvaratskhelia aveva dato disponibilità al Psg per un quinquennale a 7,5 milioni a stagione (Gazzetta)

L’ultima parola spetta però al Napoli che ha tempo fino all’inizio dell’Europeo per chiudere il rinnovo dell’attaccante georgiano

Il Psg, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, aveva trovato un accordo con Khvicha Kvaratskhelia.

“I sondaggi condotti erano stati incoraggianti, perché il giocatore aveva dato la propria disponibilità al trasferimento in Francia, convinto dalla proposta di un contratto di cinque anni a 7,5 milioni di ingaggio”.

Poi però, come aveva sempre affermato il suo procuratore Mamuka Jugeli, si aspetta sempre il Napoli che ha l’ultima parola. Sì, perché se si riuscisse a trovare l’accordo per il rinnovo, l’attaccante georgiano darebbe precedenza al club azzurro.

Per il presidente, tuttavia, Kvaratskhelia non è mai stato in discussione. Nelle prossime settimane sono attesi sviluppi sulla situazione di Osimhen, nella speranza che un club si faccia avanti concretamente per corrispondere l’importo della clausola rescissoria, compreso tra i 120 e i 130 milioni di euro. Il Napoli, dunque, non può permettersi di perdere nella stessa sessione di mercato i due calciatori migliori della rosa

Rinnovo Kvaratskhelia, il Napoli offre 5 milioni e una clausola da 160

“Luis Campos si è recato recentemente a Monaco per discutere con l’agente del nativo di Tbilisi. Nel corso di questo incontro, il consigliere di mercato del Psg ha assicurato al rappresentante del georgiano che il Psg è pronto a offrire 120 milioni di euro al Napoli per acquistarlo. Abbastanza per convincere i vertici napoletani? Certamente no“.

La consapevolezza dei francesi però non li fa desistere. Anzi rilanciano. Conoscono anche la strategia messa in campo dal Napoli per tenersi stretto Kvara:

“Il Napoli intende riprodurre la stessa strategia adottata con Victor Osimhen. Così e come vi abbiamo rivelato di recente, il club italiano continua a spingere per estendere il contratto di Kvaratskhelia. L’obiettivo è chiaro: inserire nel contratto del giocatore una clausola rescissoria, con validità immediata, da 160 milioni di euro e tutelarsi così economicamente“. Come finirà? Nessuno lo sa, nemmeno i francesi. Il Napoli però continua la trattativa per il rinnovo: “Ad oggi la squadra presieduta da Aurelio De Laurentiis ha offerto al suo pupillo anche uno stipendio annuo di 5 milioni di euro netti. Una somma ritenuta, però, insufficiente dal numero 77 azzurro che spera, almeno, in 6 milioni di euro (una cifra vicina agli emolumenti offerti dal Psg)“.

