Questi soldi serviranno a potenziare e a curare lo scudo stesso; e poi a sottoscrivere accordi con i giganti del cloud. A governarlo sarà sempre l’AgCom.

Il nuovo scudo anti-pezzotto sarà finanziato dallo Stato. Costerà 2 milioni all’anno (Repubblica)

Addio vecchio scudo anti pezzotto. Diamo il benvenuto a un altro scudo, potenziato, che sarà finanziato dallo Stato. Costerà 2 milioni all’anno.

Nasce il nuovo scudo-anti pezzotto, finanziato dallo Stato

Lo scrive Repubblica:

Lo scudo contro il pezzotto, attivo dal primo febbraio 2024, a fine anno andrà in pensione anticipata. Al suo posto entrerà in scena uno scudo rinnovato, rafforzato. A governarlo – attenzione – sarà sempre l’arbitro delle questioni tv (l’AgCom). E l’obiettivo sarà identico. Entro 30 minuti dall’inizio della partita, affonderà i siti pirata che trasmettono il calcio o il basket illegalmente. La novità è nel finanziatore, che sarò lo Stato. Più potente e attrezzato, lo scudo costerà – si stima – 2 milioni l’anno. Questi soldi serviranno a potenziare e a curare lo scudo stesso (di fatto, una sofisticata piattaforma digitale); e poi a sottoscrivere accordi con i giganti del cloud (Amazon, Microsoft), necessari perché lo scudo funzioni al massimo dei giri. I soldi serviranno infine a pagare i dipendenti delle società di Internet (Tim, WindTre e le altre) mobilitati nelle giornate di Campionato e Coppe. Lo scudo prevede che questi dipendenti ricevano le segnalazioni sui siti pirata da Dazn, da Sky, dalla Lega Calcio; quindi li disattivino. In queste ore, la maggioranza cerca il “veicolo” parlamentare – cioè il provvedimento – utile a ospitare un emendamento sul pezzotto. Probabilmente l’emendamento sarà presentato al disegno di legge Butti sull’intelligenza artificiale e stabilirà, appunto, questo: a pagare per il nuovo scudo anti-pirateria – più performante – sarà lo Stato. Un pagamento totale (per i 2 milioni necessari nell’anno); o limitato ai due terzi della spesa (il resto rimarrebbe in capo alle società di Internet).

Hanno “pezzottato” la piattaforma anti-pezzotto dell’AgCom. Piracy Shield, il sistema anti-pirateria studiato per bloccare gli indirizzi IP e oscurare gli streaming illegali. E’ successo l’indicibile: il codice sorgente è stato rubato e messo online su GitHub. Lo scrive Calcio e Finanza.

