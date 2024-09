Il Napolista indovina ancora: la Slovacchia di Calzona batte il Belgio 0-1 nel derby tutto italiano con Tedesco

Il Belgio di Tedesco si rivela poco concreto sotto porta. Lukaku si divora una caterva di gol, due glieli annullano. Lobotka giganteggia, è ovunque

L’avevamo detto. Non abbiamo indovinato il risultato esatto, ma avevamo preventivato la sconfitta del Belgio. Calzona batte Tedesco 1-0 e si porta a casa i primi tre punti del suo Euro 2024.

Euro 2024, Slovacchia-Belgio è il capolavoro di Calzona

Lukaku conferma la teoria Trevisani: “nelle partite più importanti non segna mai”. Non segna nemmeno a porta vuota, infatti gli annullano due gol, uno per fuorigioco e uno per tocco di mano sull’assist di Openda. Il resto delle volte si divora l’impossibile e sui social sono già partiti gli sfottò.

La Slovacchia dopo il gol del vantaggio segnato da Schranz al settimo minuto, si difende con discreto ordine. Rischia pure un paio di volte ma là davanti il Belgio ha messo Lukaku e abbiamo già detto tutto. Doku pericoloso ma mai decisivo. De Bruyne poco incisivo, sulle sue tracce c’è Lobotka che giganteggia a centrocampo. Lo slovacco del Napoli è ovunque, fondamentale in difesa e prezioso in fase di impostazione. È anni avanti luce, capisce prima di tutti dove finirà la palla. Buona prestazione anche di Skriniar e Hancko. Quest’ultimo salva sulla linea un tiro a porta vuota e poi sbatte la testa sul ginocchio di un compagno.

All’80’ Tedesco decide di mettere in campo tutto il parco attaccanti. La mossa da i suoi frutti, Openda sguscia sulla fascia e la mette dietro per Lukaku che stavolta segna. Purtroppo per il Belgio però, Openda tocca con la mano il pallone e Lukaku si vede annullare il secondo gol della sua serata.

Un capolavoro quello confezionato da Calzona che approfitta di una difesa rivedibile del Belgio e inizia nel migliore dei modi il suo Europeo. Nel gruppo E, Ucraina e Belgio a zero punti, prima la Romania e poi la Slovacchia.

ilnapolista © riproduzione riservata