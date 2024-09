Il ds del Girona: «Se portano 40 milioni per Dovbyk non posso fare niente, va venduto»

Di Marzio a Sky: «Fin quando resta Osimhen, il Napoli non può prendere un attaccante soprattutto a quelle cifre. Lui ha un patto con il Girona, non è una vera e propria clausola»

Artem Dovbyk è uno degli attaccanti al centro del mercato. Milan e Napoli hanno fatto dei sondaggi, e del suo futuro ha parlato il ds del Girona, Quique Carcel, al quotidiano As:

«Non dobbiamo comprare per vendere, dobbiamo comprare per consolidare il progetto. E non voglio vendere Dovbyk, ma se pagano 40 milioni non puoi fare niente, va venduto. La cosa più importante è sfruttare tutto questo per consolidare il Girona nell’élite».

Dovbyk uno dei principali nomi per il mercato

Anche a Sky commentano le parole del direttore sportivo del Girona. Prima Alessandro Sugoni che ha dichiarato:

«Non ha aggiunto gran che. Ha detto “noi vogliamo tenerlo, ma se lui dovesse portare l’offerta da 40 milioni non potrei farci niente”. Ammette quindi che Dovbyk è uno dei nomi principali per il mercato degli attaccanti. E nella lista del Milan e del Napoli».

Di Marzio aggiunge:

«Dovbyk è un giocatore sul quale ci sono le attenzione di Milan e Napoli. Fin quando resta Osimhen, il Napoli non può prendere un attaccante soprattutto a quelle cifre. Lui ha un patto verbale con il Girona, non è una vera e propria clausola. Ci vogliono 40 milioni. Tra l’altro il prezzo è aumentato, fino all’anno scorso si poteva prendere a 10-12 milioni, ci ha provato il Bologna e poi il Torino. Si tratta di è un giocatore che potrebbe arrivare in Italia».

In pole position per diventare il centravanti del Napoli (Corsport)

Dovbyk è in pole position per diventare il centravanti del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

L’Atletico Madrid non è in corsa, non è realmente interessato, e se anche arrivasse il City non ci andrebbe perché vuole continuare a essere protagonista e garantire una bella vita alla sua famiglia: tutto ciò che gli offre il Napoli, insomma. Artem Dovbyk ha le idee chiarissime, proprio come quando gioca e colleziona gol in serie. Il capocannoniere della Liga, il Pichichi, è diventato il grande protagonista della lunga maratona dell’Ucraina verso l’Europeo: ormai lo chiamano così, “la stella” della nazionale.

24 gol in campionato, 25 contando anche quello nel secondo turno delle qualificazioni Champions, lo stesso bottino messo insieme con il Dnipro-1 l’anno prima. Ma con ogni dovuto rispetto nei confronti della Premier liga ucraina: ha tutto un altro significato, segnare a raffica in Spagna e piazzarsi davanti a gente del calibro di Bellingham, Vinicius jr. e Lewandowski nella classifica dei cannonieri.

