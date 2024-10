Hamsik: «L’Inghilterra si può battere solo restando uniti. Credo che anche a Napoli tiferanno per noi»

A Sky: «Siamo un Paese piccolo che sta facendo molto bene in questo Europeo. Ce la metteremo tutta a scalare la montagna chiamata Inghilterra».

Marek Hamsik ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida tra Slovacchia e Inghilterra a Euro2024.

Hamsik: «L’Inghilterra si può battere solo restando uniti»

L’ex calciatore e capitano del Napoli ha dichiarato:

«E’ un bel traguardo, possiamo scrivere la storia del nostro Paese. Proveremo a scalare questa montagna che si chiama Inghilterra».

L’atmosfera nello spogliatoio:

«Bellissima, vedo ragazzi carichi e pronto per affrontare questa partita. L’Inghilterra si può battere solo essendo uniti e non da singoli. Quindi serve la forza del gruppo per farcela. Siamo un Paese piccolo che sta facendo molto bene, sia nelle qualificazioni che in questi Europei. Vogliamo far contenti i nostri tifosi e il nostro Paese, ce la metteremo tutta».

Napoli tiferà per voi?

«Penso di sì, i tifosi vogliono aiutare le squadre più piccole e più deboli e noi ce la metteremo tutta».

Oggi ci sono gli ottavi di finale tra l’Inghilterra di Southgate e la Slovacchia di Calzona. Gli inglesi non sono al 100%, hanno giocato nella fase a gironi un calcio noioso e deludente, tanto da attirare le critiche della stampa. L’Inghilterra è arrivata agli ottavi di Euro2024 con 1 sola vittoria, contro la Serbia, e due pareggi: uno contro la Danimarca (1-1) e uno contro la Slovenica (0-0).

La Slovacchia di Calzona invece è stata tra le migliori terze della fase a gironi. Ha 1 vittoria contro il Belgio (1-0), un pareggio contro la Romania (1-1) e una sconfitta contro l’Ucraina (2-1). Uomo chiave per la Nazionale guidata da Calzona è stato Lobotka, eletto man of the match per due partite.

L’Inghilterra è la favorita e secondo noi ce la farà ad arrivare ai quarti, ma la Slovacchia gli renderà la partita difficile. Chissà che non si arrivi ai supplementari. Per noi finirà 2-1.

