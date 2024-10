Finirà 2-1. Gli uomini di Southgate soffriranno, ma ce la faranno a spuntarla. I precedenti vanno a favore degli inglesi

Euro2024, l’Inghilterra contro la Slovacchia soffrirà ma riuscirà a strappare il pass per i quarti

Oggi ci sono gli ottavi di finale tra l’Inghilterra di Southgate e la Slovacchia di Calzona. Gli inglesi non sono al 100%, hanno giocato nella fase a gironi un calcio noioso e deludente, tanto da attirare le critiche della stampa. L’Inghilterra è arrivata agli ottavi di Euro2024 con 1 sola vittoria, contro la Serbia, e due pareggi: uno contro la Danimarca (1-1) e uno contro la Slovenica (0-0).

La Slovacchia di Calzona invece è stata tra le migliori terze della fase a gironi. Ha 1 vittoria contro il Belgio (1-0), un pareggio contro la Romania (1-1) e una sconfitta contro l’Ucraina (2-1). Uomo chiave per la Nazionale guidata da Calzona è stato Lobotka, eletto man of the match per due partite.

Euro2024, i precedenti tra Inghilterra e Slovacchia

Tra l’Inghilterra e la Slovacchia ci sono 6 precedenti: 5 vittorie a favore dell’Inghilterra e 1 pareggio. L’Inghilterra è la favorita e secondo noi ce la farà ad arrivare ai quarti, ma la Slovacchia gli renderà la partita difficile. Chissà che non si arrivi ai supplementari. Per noi finirà 2-1. Tra i possibili marcatori Bellingham e Kane in cerca di riscatto.

Inghilterra-Slovacchia, le probabili formazioni

INGHILTERRA (4-2-3-1), la probabile formazione: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Rice, Mainoo; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

SLOVACCHIA (4-3-3), la probabile formazione: Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Ct Calzona

