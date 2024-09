Füllkrug sbaglia mira e manda un tifoso in ospedale con la mano rotta

È successo nel pre-partita di Germania-Scozia. Il tifoso: «Mi sono ritrovato a cantare l’inno in barella. Ma non capita tutti i giorni di fratturarsi a causa di un tiro di Fullkrug»

Disavventura per un tifoso tedesco nel pre-partita di Germania-Scozia, partita inaugurale di Euro 2024: durante il riscaldamento, infatti, Niclas Fullkrug ha fatto partire un tiro che non ha centrato la porta, ma che ha preso in pieno il tifoso sugli spalti.

Kai Flathmann, 43 anni, se l’è cavata con una mano rotta e non ha potuto assistere alla sfida inaugurale di Euro 2024. Era addirittura in prima fila sugli spalti dell’Allianz Arena, dietro la porta sul lato sinistro, in una posizione perfetta per godersi lo spettacolo e osservare le giocate della squadra di Julian Nagelsmann. Purtroppo per lui, ha ammirato la stupenda prova di Wirtz e soci solo dal cellulare, in ospedale.

“Mi sono ritrovato a cantare l’inno in barella e non sapevo se ridere o piangere. Ho dovuto rinunciare al sogno di assistere alla partita inaugurale. Ma non capita tutti i giorni di fratturarsi a causa di un tiro di Fullkrug’“, ha dichiarato l’uomo alla Bild.

Nicklas Fullkrug ha inviato al tifoso tedesco un pacchetto di scuse con una maglietta e un messaggio personale

Nicklas Fullkrug sent a German fan an apology package with a shirt and personal message after breaking his hand with a stray shot in the warm-up against Scotland 🤕👕 🗣️ “I sang the anthem on the stretcher. I didn’t know whether to laugh or cry. I unfortunately had to give up my… pic.twitter.com/A8nsGtTlVb — SPORTbible (@sportbible) June 18, 2024

