Fonseca saluta il Lille, sarà il nuovo allenatore del Milan

Firmerà un contratto di due anni con opzione per un’ulteriore stagione, come riportato da Fabrizio Romano.

Il Lille ha annunciato l’addio di Paulo Fonseca. Il tecnico ex Roma siederà sulla panchina del Milan nella prossima stagione. Stefano Pioli, infatti, ha lasciato la guida del club rossonero pochi giorni fa dopo aver vinto uno scudetto nella stagione 2021-22

Attraverso un comunicato ufficiale, il club francese scrive:

Paulo Fonseca lascia il club dopo due stagioni. Il 51enne tecnico portoghese e il suo staff hanno guidato la nostra squadra a due qualificazioni europee, di cui ricordiamo in particolare il quarto di finale di Uefa Conference League contro l’Aston Villa, prima volta nella storia del Lille. Chiude la sua avventura nel club qualificandosi ai preliminari di Champions League.

Il tecnico firmerà un contratto biennale con il Milan, con opzione per un’ulteriore stagione. A riportare la notizia è Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato.

🚨🔴⚫️ Paulo Fonseca has officially left Lille today, as he’s set to become new AC Milan manager in the next days.

Agreement with AC Milan on two year deal with an option for further season.

It will be signed soon. 🇵🇹 pic.twitter.com/yBFcoFZlba

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024