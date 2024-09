Allegri al Milan? Possibile clamoroso colpo di scena (Radio 105)

Un tweet sta impazzando, il tam tam è partito. Una mossa che farebbe saltare Fonseca

Allegri al Milan? Possibile clamoroso colpo di scena. A scriverlo su Twitter è Edoardo Mecca di Radio 105.

Massimiliano Allegri ha dato totale disponibilità al trasferimento al Milan.

Ragionamento in corso da parte della società.

Potrebbe esserci un colpo di scena clamoroso. — Edoardo Mecca (@EdoardoMecca1) June 5, 2024

Il suo tweet sta impazzando in rete. Proprio quando ormai sembrava una formalità l’arrivo di Fonseca.

Ne parla anche Nicolò Schira.

@NicoSchira ci sta riportando a casa Max ❤️ pic.twitter.com/AU7EfMedAv

— Fam • Zlatan fai la mossa Minnesota 🐴 (@FAMebbasta) June 4, 2024

“Un club della colonna di sinistra che fa le coppe europee ha fatto uno squillo all’ag. Di Allegri per sapere quanto vorrebbe.. però attenzione perché se fate i conti non sono molte le società senza panchina” Schira su YouTube — Alessandro (@AleMilan1986_) June 3, 2024

Oggi sul Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni nel suo editoriale scriveva di come Allegri preferiva di gran lunga l’accordo con la Juve piuttosto che lo scontro in tribunale per il licenziamento per giusta causa.

“Ho letto tante infelici ricostruzioni sull’accordo raggiunto lunedì dalla Juve con Allegri. Qualcuno ha anche pubblicato, spacciandole per buone, cifre distantissime dalla realtà, oltre che coperte da intesa contrattuale. Di vero c’è che, esaurita in fretta la fase conflittuale, la Juve di Elkann ha deciso di rispettare la storia bianconera dell’allenatore, anche economicamente. «Sono contento» sono state le prime parole di Max uscendo dall’appartamento nel quale si era conclusa la trattativa e non da un ufficio di avvocati. La Juve della discontinuità totale ha preferito un sano pari a una vittoria o alla sconfitta“.

Una situazione win-win per entrambe le parti. La sensazione è che però non sia stata solo la volontà di finire senza strascichi la relazione tra Allegri e la Juventus. Le parti sarebbero convenute a più miti consigli anche per altre ragioni. Da un lato il club si risparmia altri anni di spese legali. Dall’altro Max può subito ritornare in sella.

Qui spunta l’interesse del Milan, più una suggestione dei tifosi che passi concreti della società. Infatti le cronache non riportano di tentavi o contatti tra Ibra, o un altro dirigente di Red Bird/Milan, con Allegri. E però tra i top club italiani (a parte il limbo della Lazio) rimane solo il Milan senza allenatore. Fonseca dovrebbe essere il prescelto, ma cosa osta la società dall’annuncio dell’ex Lille?

