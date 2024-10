Euro2024: Spagna troppo più forte della Georgia, che però ha il dovere di sognare

Le Furie Rosse si imporranno 3-0. Alla squadra di Sagnol quest’esperienza servirà per costruire basi solide per il futuro.

Spagna e Georgia si affronteranno questa sera alle 21 al Rhein Energie Stadion di Colonia; chi vincerà, affronterà la Germania ai quarti di finale di Euro2024.

Il ct De La Fuente ha tanti assi nella manica che può tirar fuori, sia tra i titolari che tra i calciatori che possono subentrare a partita in corso; uno di questi è Ferran Torres, protagonista nell’ultimo match della fase a gironi contro l’Albania. Non solo, a fare la differenza tra le Furie Rosse è stato soprattutto il centrocampo finora, tra cui Fabian Ruiz, che ha offerto due ottime prestazioni contro Croazia e Italia e spera di essere decisivo anche contro i georgiani. Lamine Yamal e Nico Williams faranno da supporto ad Alvaro Morata, che dopo le tante critiche ricevute in questi anni, vuole riscattarsi e portare la sua nazionale il più avanti possibile nel torneo.

Dall’altra parte, i georgiani hanno trovato in uno splendido periodo di forma il loro portiere Giorgi Mamardashvili e il centravanti Georges Mikautadze, con già 3 reti all’attivo in questo Europeo. Da non sottovalutare assolutamente Khvicha Kvaratskhelia; per l’estremo difensore della sua nazionale, l’ala del Napoli è più forte di qualsiasi calciatore spagnolo. La squadra di Sagnol sogna, anche se sa perfettamente che dall’altra parte c’è una corazzata capace di chiudere il match in pochi minuti.

Euro2024, come finirà Spagna-Georgia?

A settembre 2023 la Georgia si è dovuta piegare alla Spagna con un sonoro 7-1 firmato dalla squadra di De La Fuente. La nazionale di Sagnol sta però viaggiando sulle ali dell’entusiasmo, dopo la vittoria contro il Portogallo (2-0) e la qualificazione storica ad un ottavo di finale. Basterà?

Secondo la nostra opinione no, poiché la Spagna si imporrà 3-0 contro una Georgia che dovrà partire da quest’esperienza per costruire basi solide per il futuro.

Le probabili formazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Pedri, Williams; Morata.

Georgia (5-3-2): Mamardashvili; Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kiteishvili Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

ilnapolista © riproduzione riservata