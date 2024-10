Bellingham, tutto ciò che ha vinto e fatto ci fa dimenticare che ha solo 21 anni (Telegraph)

Bellingham e Kane vengono colpevolizzati, ma è tutto l’attacco dell’Inghilterra ad avere problemi. Per Southgate non esiste tenere Bellingham in panchina

Di recente Bellingham è stato molto criticato per le prestazioni nella fase a gironi degli Europei. La gente dimentica spesso che ha solo 21 anni (compiuti ieri).

Il Telegraph scrive:

“Nella sala riunioni dell’hotel della squadra inglese, il lussuoso Spa and Golf Resort Weimarer Land, sabato mattina, quando la squadra si è riunita, è risuonato un coro di “Tanti Auguri”. Era per Eberechi Eze, che ha compiuto 26 anni, ma anche per un altro giocatore che condivide lo stesso compleanno, il 29 giugno, e che ora ha 21 anni: Jude Bellingham.

«Penso che dobbiamo sempre ricordare che Jude ha 21 anni oggi – ha spiegato Gareth Southgate – Ne abbiamo parlato verso la fine della stagione, penso che per la sua maturità e l’impatto che ha avuto ci aspettiamo molto da lui. Ma oggi cantiamo buon compleanno a lui e a Eberechi e ci ricordiamo che sono ragazzi molto giovani»”.

Facile dimenticare quanto sia giovane Bellingham, se si pensa a tutto ciò che ha fatto e vinto alla sua giovane età.

“In effetti è facile dimenticare quanto sia giovane Bellingham, visti i notevoli successi che ha già alle spalle: vincitore della Champions League con il Real Madrid, giocatore della Liga della stagione, protagonista del suo terzo torneo internazionale e tra le giovani stelle mondiali pronte a succedere a Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Adidas ha costruito su di lui la campagna televisiva pre-Euro”.

Sembrava tutto pronto per disputare un Europeo di successo. Dopo il gol all’esordio contro la Serbia “Bellingham sembrava destinato a prendere gli Europei per la collottola“.

Ma non è stato così, almeno non per ora.

Harry Kane ha detto sul suo compagno di squadra: «Nella prima partita è stato il miglior giocatore e il man of the match, mentre nelle ultime due partite nessuno di noi ha raggiunto il livello che volevamo. Sono due partite. Non è la fine del mondo. So che la situazione si sta aggravando e che si parlerà molto, ma questo è parte integrante del giocare per l’Inghilterra in un torneo importante».

L’Inghilterra ha un problema in attacco, Bellingham e Kane non sono gli unici colpevoli

Il Telegraph scrive che “Kane e Bellingham ci saranno entrambi per gli ottavi di finale a Gelsenkirchen contro la Slovacchia. Nessuno dei due ha mai impressionato finora ed entrambi sanno che la loro collaborazione come numero nove e numero dieci dell’Inghilterra è stata sottoposta a ulteriori osservazioni.

Questo è stato accentuato dalla statistica durante il pareggio senza reti contro la Slovenia, quando c’è stato un solo passaggio tra i due: con Bellingham che ha fatto passare il pallone indietro per Kane che ha crossato. In tre partite del girone ci sono stati solo 11 passaggi tra i due, ma ce ne sono stati solo cinque tra Kane e Phil Foden e solo 15 tra Kane e Bukayo Saka.

Bellingham risente della stanchezza accumulata durante la stagione. “Dopo la partita con la Slovenia, Bellingham ha parlato di «morte assoluta», mentre il sindacato mondiale dei giocatori – la Fifpro – ha già lanciato l’allarme sulla quantità di partite giocate prima del suo 21° compleanno. Ora sono 18.837 i minuti giocati con il club e la nazionale da quando ha debuttato con il Birmingham City a 16 anni. Per mettere le cose nel contesto, Wayne Rooney ha giocato 15.481 minuti alla stessa età, Steven Gerrard 7.024 e David Beckham solo 3.929 minuti.

Bellingham ha anche sofferto di un infortunio alla spalla lo scorso novembre ed è stato meno efficace nella seconda parte della stagione a Madrid, nonostante un assist nella finale di Champions League“.

“Allo stesso tempo, Bellingham ha coperto la quarta distanza più lunga di qualsiasi altro giocatore inglese agli Europei e solo Kyle Walker ha corso più velocemente. Nessuno può criticare il suo impegno. Si tratta solo di capire se viene incanalato correttamente, il che potrebbe essere dovuto alla giovane età. Anche per i giovani sportivi ci saranno picchi e cali, che a quanto pare fatichiamo ad accettare. Quanto erano costanti Ronaldo, Messi o Rooney a 21 anni?”

