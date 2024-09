Euro2024, la Danimarca contro l’Inghilterra ci regalerà un altro pareggio: finirà 2-2

Tra i possibili marcatori Bellingham, Saka, Hojlund. Le due squadre si affrontarono in semifinale a Euro2020 dove l’Inghilterra vinse ai supplementari

Euro2024, Danimarca e Inghilterra ci regaleranno un altro pareggio: finirà 2-2

Stasera alle 18:00 ci sarà la sfida tra Danimarca e Inghilterra. L’Inghilterra ha esordito a Euro2024 con una vittoria: ha battuto la Serbia per 0-1 con una prestazione misurata e a tratti opaca nel secondo tempo. A sbloccare il punteggio è stato il solito Bellingham.

La Danimarca invece ha pareggiato contro la Slovenia, ha dominato il primo tempo e s’è fatta beffare nel secondo dove ha giocato con molta meno aggressività.

Euro2024, i precedenti tra Danimarca e l’Inghilterra

Tra la Danimarca e l’Inghilterra ci sono 22 precedenti: 13 vittorie degli inglesi, 4 dei danesi e 5 pareggi. Per la Danimarca si tratta del decimo europeo, per l’Inghilterra dell’undicesimo a bocca asciutta: non ha infatti mai vinto il titolo.

A Euro2020 le due squadre si affrontarono in semifinale con gli inglesi che ottennero la vittoria per 2-1 ai supplementari. L’Inghilterra è data tra le favorite del torneo, ma all’esordio non si è imposta sull’avversaria come hanno fatto Spagna e Germania. L’esito della partita non è scontato. Secondo noi potrebbe arrivare un altro pareggio per la Danimarca: finirà 2-2. Tra i possibili marcatori Bellingham, Saka, Hojlund.

Danimarca-Inghilterra, le probabili

Danimarca (3-5-2), la probabile formazione: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Noorgard, Eriksen, Hojbjerg, Maehle; Hojlund, Poulsen. Ct. Hjulmand

Inghilterra (4-2-3-1), la probabile formazione: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Alexander Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Ct. Southgate

ilnapolista © riproduzione riservata