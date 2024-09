La sua clausola è di 40 milioni, quella del belga è di 44. Il Napoli potrebbe chiudere a meno, l’Atletico è fermo a 25 milioni per l’ucraino

Dovbyk, il Napoli ha offerto 35 milioni (più dell’Atletico): costa meno di Lukaku – Corsport.

Scrive il Corsport:

Le ultime prodezze le ha fatte vedere martedì a Chisinau, in Moldavia, dove l’Ucraina ha giocato in amichevole contro la nazionale di casa vincendo 4-0. Artem Dovbyk sarà il centravanti di Rebrov all’Europeo in Germania e in 8’, dal suo ingresso in campo nella ripresa, ha messo in mostra solo parte del suo repertorio. Un gol, di destro, spostando con il corpo il marcatore e sfondando sul primo palo, ma anche un assist, di sinistro e di prima per chiudere una triangolazione con Sudakov. Dovbyk piace un bel po’ al Napoli, che a quanto dicono in Spagna ha già fatto un’offerta più o meno congrua alle aspettative del Girona.

Quest’anno ha trascinato il Girona in Champions con ventiquattro gol in trentasei presenze, più otto assist.

Dovbyk, il Napoli ha offerto dieci milioni più del Cholo

Il club, che fa parte della galassia City, ha messo un prezzo sul cartellino: 40 milioni, trattabili ma non troppo. Una cifra che secondo AS il Napoli ha più o meno raggiunto, offrendone 35, a differenza dell’Atletico Madrid, l’altro club seriamente interessato al centravanti ucraino. I Colchoneros ne hanno messi sul piatto 25, troppo poco per il Girona, che tra fine prestiti e cessioni subirà una rivoluzione inevitabile.

Il 3 agosto, a Castel di Sangro, è prevista l’amichevole tra il Napoli e il Girona.

