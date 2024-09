Djokovic operato al menisco: “Sto ancora elaborando il tutto. L’intervento è andato bene”

Su Instagram conferma che l’operazione è andata bene: “Farò del mio meglio per essere in salute e in forma per tornare in campo il prima possibile”.

Djokovic è stato operato al menisco. Il tennista serbo s’è infortunato durante il Roland Garros e non ha avuto altra scelta che farsi operare. Ora l’obiettivo e ristabilirsi e cercare di esserci per le Olimpiadi.

Dopo l’operazione, il serbo ha aggiornato i suoi fan con un post su Instagram:

“Negli ultimi giorni ho dovuto prendere alcune decisioni difficili dopo aver subito una lesione del menisco durante la mia ultima partita. Sto ancora elaborando il tutto, ma sono felice di aggiornarvi che l’intervento è andato bene. Sono molto grato all’équipe di medici che mi ha assistito e al grande sostegno che ho ricevuto dai miei fan.

Farò del mio meglio per essere in salute e in forma per tornare in campo il prima possibile.

Il mio amore per questo sport è forte e il desiderio di competere ai massimi livelli è ciò che mi fa andare avanti. Idemoo“.

Il primo vero infortunio di Djokovic, ora ha paura di finire come Federer (Telegraph)

“Scioccante”. Così il Telegraph definisce l’infortunio di Djokovic. Perché il menisco mediale lesionato è di fatto il primo vero infortunio non da usura del campione serbo. “il corpo sconfigge Djokovic”, secondo Simon Briggs, “deve essere considerato il più grande sconvolgimento dell’anno”.

