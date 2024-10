Al momento Kvara non ha accettato il secondo rinnovo. La situazione Di Lorenzo si sta rasserenando (Sky)

Dopo il blitz societario in Germania. Per il Napoli non esiste alcuna possibilità di cessione, il club si aspetta di averli entrambi perché centrali nel progetto Conte

A Sky Sport 24 fanno il punto della situazione dopo il blitz in Germania di De Laurentiis e della dirigenza del Napoli nel ritiro della Georgia. Obiettivo della missione parlare con Kvara e il suo agente per trovare la quadra e procedere con il rinnovo e l’adeguamento di stipendio. Secondo quanto riporta Sky, al momento Kvara non ha accettato la seconda proposta di rinnovo. Su Di Lorenzo la situazione è più tranquilla.

Il Napoli ha presentato una seconda proposta di rinnovo a Kvara

Le parole a Sky Sport:

«C’è stato il blitz di De Laurentiis e Manna in Germania. È arrivata una seconda proposta di adeguamento. Al momento Kvara non ha accettato questo secondo rinnovo. Kvara ha due possibilità adesso: continuare senza ritoccare il suo contratto o restare con il Napoli, al centro del progetto Conte, ritoccando il contratto. Per il Napoli non esiste alcuna possibilità di cessione di Kvara. Da capire cosa succederà dopo l’Europeo. Se Kvara dovesse mettersi di traverso…

Si sta rasserenando invece la situazione Di Lorenzo. Sicuramente è più facile e più breve il passo per arrivare a un ricongiungimento. Il Napoli si aspetta di avere entrambi perché centrali nel profetto di Conte».

De Laurentiis: o rinnovi, o giochi col vecchio contratto, al Psg non ti cediamo (Corsport)

La franchezza prima di tutto. Quel che è andato in scena a Düsseldorf, tra Aurelio De Laurentiis e il georgiano, è stato un incontro in cui sono stati banditi i convenevoli. Come racconta il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini. Il club ha ribadito che non sarà ceduto al Paris Saint Germain nonostante Al Khelaifi abbia offerto 110 milioni al Napoli a undici l’anno al calciatore. In sintesi, il Adl ha detto a Kvara e ai suoi: o rinnovi, e possiamo arrivare a cinque milioni, oppure giocherai a 1,4 milioni fino al 2027. Il georgiano di milioni ne vorrebbe sette.

Ecco cosa scrive il quotidiano:

Sinceramente distanti. Ieri, a Düsseldorf, in occasione della riunione tra Aurelio De Laurentiis e Khvicha Kvaratskhelia ognuno ha esposto con estrema sincerità il proprio pensiero, senza nascondersi dietro inutili parole di circostanza. Kvara ha ribadito di voler riflettere ancora sulla proposta di rinnovo e di volerne riparlare dopo l’Europeo, anche perché l’offerta del Psg da 11 milioni a stagione per quattro o cinque anni è ingombrante, è super e lo tenta inevitabilmente. E il Napoli gli ha ribadito quanto importante, fondamentale e centrale sia per la società, per la squadra, per Conte e per il nuovo progetto, e poi ha aggiunto che a prescindere da tutto, e dunque se accetterà oppure declinerà l’invito del presidente a rinnovare, Adl non lo cederà al Psg. Né a qualsiasi altro club e si andrà avanti alle cifre del contratto attuale che scadrà nel 2027. Una fumata grigia, insomma, che necessita di un nuovo incontro.

