De Laurentiis è il padrone vecchio stile, ma non trasmette il gelo del nuovo calcio dei fondi (Crosetti)

Su Repubblica: il matrimonio con Conte non prevede pantofole la sera: più passione travolgente che coccole romantiche, e mai l’abitudine

De Laurentiis è il padrone vecchio stile, ma non trasmette il gelo del nuovo calcio dei fondi. Lo scrive Maurizio Crosetti su Repubblica.

Due titani, Conte e De Laurentiis, o due Titanic? Incontro glorioso o prevedibile naufragio? Nel tempo travolgente e un po’ vacuo dei social, il dibattito procede tra meme e battute. Intensità e durata del rapporto si aprono a ogni ipotesi. Il presidente è riuscito a cancellare con un autografo su un contratto una stagione balorda, piena di errori anche suoi. L’allenatore, dicendosi emozionato, si ripropone come il vero mister Wolf del nostro calcio: di solito, risolve problemi. Qualche volta ne crea.

L’incontro tra personalità smisurate può produrre esiti diversissimi, lo dimostra la storia non solo del calcio. Aurelio De Laurentiis incarna la figura del padrone vecchio stile, passionale e rude, ma non trasmette il gelo del nuovo calcio dei fondi: il suo investimento, oltre che economico, è principalmente emotivo. Con Spalletti si mise di traverso e perse un tesoro, con Ancelotti andò anche peggio. Sarri fu un’ottima idea, Garcia no davvero. Ora il presidente definisce «top coach» lasua scelta forte, costosa, suggestiva e totale, perché il matrimonio all’italiana con Antonio Conte non prevede pantofole la sera, davanti alla tivù: sempre più passione travolgente che coccole romantiche, e mai l’abitudine: quando con lui ci si lascia, volano i piatti (chiedere ad Andrea Agnelli). Napoli potrà adorarlo ed esserne rapita, perché l’intensità è la cifra di entrambi.

De Laurentiis: «Con Antonio può partire quella rifondazione necessaria dopo lo scudetto»

Il presidente del Napoli ha accolto con una dichiarazione diffusa nel comunicato che rende conto dell’ufficialità di Conte al Napoli. De Laurentiis si dice orgoglio che Conte abbia scelto di essere l’allenatore del Napoli, è lui l’uomo giusto per guidare “la rifondazione necessaria dopo lo scudetto”.

De Laurentiis: «Antonio è un top coach, un leader»

«Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli» – afferma il presidente Aurelio De Laurentiis.

