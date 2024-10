De La Fuente: «Non ci sono favorite tra Spagna e Georgia. Kvara? Top player, ma anche i miei sono forti»

In conferenza: «Yamal ha una maturità innata. Non conosco la legislazione tedesca, ma al momento non ci penso e lo faccio giocare».

Il ct della Spagna Luis De La Fuente in conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale di Euro2024 contro la Georgia, previsto questa sera alle 21.

De La Fuente: «Non ci sono favorite tra Spagna e Georgia»

Il ct si è soffermato inizialmente su Lamine Yamal e quanto dice la legislazione tedesca in base ai minorenni, ovvero che non possono lavorare dopo le 20:

«Parliamo con lui ogni giorno. Mostra una maturità innata per la sua età, ma è in formazione sia come calciatore che come persona. Faremo del nostro meglio per lasciarlo giocare. Niente di più. Non conosco la legislazione tedesca. Se Lamine dovrà essere allontanato… non ci pensiamo al momento».

Contro la Georgia le Furie Rosse hanno segnato 10 gol negli ultimi due match:

«Inizia un Europeo diverso ora. Adesso si parla di massima intensità. La partita contro la Georgia è la più importante. Sono veloci nelle transizioni, hanno segnato diversi gol. Si distinguono per questo. Dobbiamo stare attenti. Sono molto bravi anche sui calci piazzati. Dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Bisogna evitare di credersi favoriti. Dobbiamo dare il massimo per batterli e abbiamo massimo rispetto per loro. Nel 7-1 abbiamo dimostrato che siamo molto forti e uniti».

Il portiere Mamardashvili ritiene che Kvaratskhelia sia più forte di qualsiasi giocatore spagnolo:

«Deve difendere i suoi compagni. Kvara è un top player. Penso che anche i miei giocatori siano i migliori al mondo».

La Roja rischia una multa per aver fatto giocare Yamal dopo le 20

Al canale tv tedesco Zdf (riportato da Bild) hanno spiegato:

Secondo la legge tedesca sulla protezione dei giovani, i minorenni non possono lavorare dopo le 20. Il lavoro di Yamal non si esaurisce, infatti, con il fischio finale della partita; comprende anche la doccia nello spogliatoio, le interviste post-gara e l’uscita dal campo. Se tutto ciò avviene dopo le 23, la federazione potrebbe essere multata. Secondo l’esperto legale Stephan Gräf, la Spagna non rischia conseguenze sportive (sconfitte a tavolino), ma potrebbe incorrere in una multa fino a 30.000 euro. Non è mai successo però che venisse applicata questa legge a livello sportivo.

