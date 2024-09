Yamal, la Spagna rischia multa di 30mila euro: in Germania i minorenni non possono lavorare dopo le 20

La Zdf: la legge tedesca sulla protezione dei giovani. Il 16enne Yamal ha invece lasciato lo stadio dopo le 23.

La Spagna rischia una multa fino a 30.000 euro a causa di Lamine Yamal. Il talento 16enne del Barça è stato convocato da De La Fuente e ha giocato, titolare, i primi due match a Euro2024.

Al canale tv tedesco Zdf (riportato da Bild) hanno spiegato:

Secondo la legge tedesca sulla protezione dei giovani, i minorenni non possono lavorare dopo le 20. Il lavoro di Yamal non si esaurisce, infatti, con il fischio finale della partita; comprende anche la doccia nello spogliatoio, le interviste post-gara e l’uscita dal campo. Se tutto ciò avviene dopo le 23, la federazione potrebbe essere multata. Secondo l’esperto legale Stephan Gräf, la Spagna non rischia conseguenze sportive (sconfitte a tavolino), ma potrebbe incorrere in una multa fino a 30.000 euro. Non è mai successo però che venisse applicata questa legge a livello sportivo. Finora Yamal ha giocato nove volte con la sua nazionale, esordendo a 16 anni, 1 mese e 26 giorni.

So Foot ha dedicato un pezzo al talentino del Barça in vista della sfida contro il Napoli:

“Xavi e Francesco Calzona hanno parlato in conferenza dello stesso argomento: Lamine Yamal. Il tecnico azzurro ha detto che il sedicenne ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo nei prossimi anni; dalla fine di febbraio, è diventato il leader di un Barça spento, per compensare gli infortuni e le deludenti prestazioni dei più “anziani” del gruppo. Vedere ragazzini di 16, 17 o 18 anni in campo è ormai un fatto comune. Dall’inizio del 2024, Yamal è stato coinvolto in 7 gol nelle sue 12 presenze (5 reti, 2 assist). Il Barça ha perso solo una volta quando il suo protetto ha segnato o fatto segnare (4-2 contro l’Athletic Bilbao il 24 gennaio)”.

