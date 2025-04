Bologna-Napoli, scontri tra polizia e ultras napoletani: mazze, bombe carta e un agente ferito

Il Resto del Carlino riporta che un nutrito gruppo di ultras ospiti – tra le 70 e le 100 persone – è spuntato con i bastoni e le mazze, cercando di raggiungere lo stadio nella zona riservata ai tifosi rossoblù.

Come riporta il Resto del Carlino ci sono stati scontri durante Bologna-Napoli allo stadio Dall’Ara: un agente ferito all’esterno dell’impianto sportivo di Bologna nel pre-partita del match di Serie A.

“Un nutrito gruppo di ultras ospiti – tra le 70 e le 100 persone – è spuntato dalla Porrettana su via Andrea Costa, con i bastoni e le mazze, cercando di raggiungere lo stadio nella zona riservata ai tifosi rossoblù.

I primi a intercettarli, gli agenti della Digos, che, con due macchine si sono interposti: un poliziotto è rimasto ferito alla testa nella colluttazione, e le auto sono state fortemente danneggiate. Il poliziotto è stato portato in ospedale per la contusione. Sono state lanciate anche delle bombe carta. All’arrivo dei reparti in tenuta antisommossa, già vicini allo stadio, gli ultras sono stati reindirizzati nel settore a loro spettante.

Intanto, la questura di Firenze ha infatti emesso un Daspo della durata di tre anni a carico di un supporter bolognese, che ha cercato di entrare al Castellani, nella vittoriosa trasferta di Coppa Italia, nascondendo un fumogeno. Scoperto nell’arco della procedura di filtraggio all’ingresso, a distanza di 6 giorni dall’accaduto è arrivato il Daspo”.

