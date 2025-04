La grandezza di questa annata è riuscire a lottare per lo Scudetto, giocando solo un tempo.

Bologna-Napoli-1-1, l’intervallo per noi è tipo effetto tisana al valeriana in una Spa termale

La grandezza di questa annata è riuscire a lottare per lo Scudetto, giocando solo un tempo.

Altro che una partita a settimana, qui il fiato sembra corto al quarantacinquesimo.

Pronti via mancano Meret e Buongiorno. Loro pressano noi aspettiamo il momento giusto.

Big Rom apre il varco al bulldozer che strappa per cinquanta metri in sei secondi fino ad entrare in porta con il pallone.

Zero aduno al primo sguardo.

Colpiti ma non affondati. Prima Neres ignora Lukaku, poi Ravaglia su McTom. Lo zero a due sembra questione di attimi, ma gli attimi sono fugaci illusioni di felicità, spesso restano fedeli ai fegati fracidi.

Fine primo tempo

Sintesi: Loro costruiscono noi edifichiamo. Se riusciamo a non addormentatarci possiamo portarla a casa a folle.

Ripresa. L’intervallo per noi è tipo effetto tisana al valeriana in una Spa termale.

Guardiamo il fumo felsineo diventare fuoco.

Spazziamo qualsiasi cosa, tipo liberi improvvisati a pallavolo. Scuffet ci mette una mano sul corner, resistiamo.

Noi siamo dispensatori di autostima. Accorrete, la doniamo tipo cooperativa delle buone azioni.

Ndoje di tacco e di ciorta pareggia meritatamente. In mezzo all’area, come un bambino al parco.

Uno ad uno

Servono i cambi. Italiano li fa, noi solo uno, per il momento. Raspadori lanciato a sinistra al posto di Neres…

Non superiamo la metà campo. Scuffet si supera, Castro ci grazia.

Sudiamo ansia.

Nel frattempo sono entrati anche Gilmour e persino Ngonge. Lo scozzese riesce a donare un’emozione facendosi atterrare: punizione al 93esimo.

Jaaack, barriera! Jack sedere di Oliveira e respinta di Ravaglia.

Ora, visto che l’ombra di Michu deve pur sempre accompagnarci, Rrahamani decide di non calciare da due metri e la manda in fallo laterale.

Due punti persi o uno guadagnato? E chi lo sa, siamo esattamente gli orsacchiotti tra le pecore e il leone.

Se non superi la metà campo per un intero tempo, puoi solo contare sugli harakiri altrui, e ce ne saranno purché non smettiamo di crederci.

ilnapolista © riproduzione riservata