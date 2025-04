Al di là dei meriti del Bologna, non è la prima vota che succede. Comunque ha preso quattro punti contro Milan e Bologna

Ugolini: “i secondi tempi del Napoli da qualche tempo denotano un calo preoccupante”

Massimo Ugolini a Sky Sport:

«I secondi tempi del Napoli, da qualche settimana denotano calo preoccupante al di là dei meriti del Bologna, non è la prima vota che nel secondo tempo non riesca ripetere quanto fatto di buono nella prima parte, è successo a Venezia, con la Lazio, col Milan. Sono anche calati Anguissa e McTominay. Ma il Napoli ha preso quattro punti contro Milan e Bologna e da qui in avanti avrà almeno sulla carta un calendario favorevole.

Risentimento per Buongiorno che tornerà a disposizione come Meret vittima di una sindrome influenzale».

