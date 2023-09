Georgia-Spagna è una mattanza, Kvaratskhelia e i suoi sconfitti 7-1

Due anni fa la Spagna vinse 2-1 al 93esimo, oggi non c’è stata storia. Tripletta di Morata, debutto (con gol) di Yamal a 16 anni e 57 giorni

Due anni fa, partita valevole per le qualificazioni Mondiali, la Spagna di Luis Enrique faticò non poco per vincere in Georgia. 2-1 con gol decisivo di Olmo al minuto 93, in pieno recupero. In quel match Kvaratskhelia diede spettacolo.

Adesso, invece, Georgia-Spagna – oggi valevole per le qualificazioni agli Europei – è stata una mattanza. Una partita senza storia con gli uomini di De La Fuente che hanno largheggiato, hanno impartito una mortificazione sportiva a Kvara e compagni. Il risultato finale è stato degno del calcio di altri tempi, quando c’erano le squadre storiche, forti, e le cenerentole.

La Spagna ha vinto in Georgia 7-1. Il primo tempo è finito 0-4. Morata ha segnato tre reti, una è stata un’autorete di Kvirkvelia, poi Olmo, Williams e il giovanissimo Yamal che ha esordito in Nazionale a sedici anni e 57 giorni: il debuttante più giovane della storia della Nazionale spagnola. Sullo 0-4, a inizio ripresa, il gol georgiano complice anche una papera di Unai Simon: a segnare il gol è stato Mikautadze.

Per gli iberici le note negative sono stati gli infortuni di Asensio e Dani Olmo usciti al 44esimo minuto del primo tempo. Fabian Ruiz ha giocato titolare.

Per Kvaratskhelia e la sua Nazionale, una giornata da dimenticare. Kvara ha giocato tutto il match ed è stato anche ammonito.

Nel girone A è prima la Scozia con 12 punti in 4 partite (quindi a punteggio pieno). Seguono:

Spagna con 6 punti in 3 partite

Norvegia e Georgia con 4 punti in 4 partite.

Cipro 0 punti in 3 partite.

