Perché il Napoli ha nelle gambe solo un tempo? Eppure non ha giocato le coppe, il Bologna ha giocato la Champions. I soliti cambi in ritardo

Neres non ce lo avevano venduto come più forte di Kvaratskhelia? (ah quante chiacchiere in libertà)

Cesare – Caro Guido solito copione del Napoli a cui ci stiamo purtroppo abituando. Gran primo tempo con gol, gioco, occasioni mancate e pochissimo lasciato all’avversario e secondo tempo flop con vistoso calo e squadra abbassata e ammucchiata in difesa che subisce e raramente passa il centrocampo. Nel primo tempo il Napoli ha giocato una gran partita di grande intensità prendendo alto uomo contro uomo il Bologna impedendogli di costruire dal basso e poi quando aveva campo ripartiva pericolosamente.

Guido – Purtroppo come sta capitando ultimamente nel secondo tempo la squadra è entrata in campo scarica ed è calata vistosamente di intensità, incapace di fare quello che aveva fatto nel primo tempo. Si è abbassata, si è chiusa nella propria area ed ha subito incapace di ripartire. Quello che c’è da chiedere all’allenatore è: come mai a differenza di altre squadre il Napoli ha nelle gambe solo un tempo?

Cesare – Eppure a differenza di altre squadre il Napoli ha giocato solo in campionato. Si dirà degli infortuni, ma li hanno avuti tutti e stanno giocando su più fronti. Si dirà che non abbiamo riserve adeguate ma l’impressione è che poi non siano tanto male rispetto ad alcuni mantenuti in campo spompati.

Guido – Dal 60’ in poi in genere accade il peggio e tutti invocano i cambi ma il nostro tecnico va avanti fino a quando non prende gol. Infatti mentre guardavamo la partita ho detto: deve prima prendere il gol e poi cambia. Ma rispetto ad un Neres, un fantasma per tutta la partita e che quando prendeva palla faceva errori clamorosi, un Politano che nel finale boccheggiava lasciando il povero Di Lorenzo massacrato in balia degli avversari (uguale con il Milan), un McTominay a cui l’influenza ha lasciato il segno, un Lukaku ottimo nel primo tempo ma non pervenuto nel secondo dove non ha praticamente toccato palla, nessuno poteva entrare prima per cercare di cambiare l’indirizzo che aveva preso la partita?

Cesare – Hai ragione. Gilmour (che quando è entrato ha fatto bene) al posto di Mc Tominay, Mazzocchi o Ngonge al posto di Politano, Billing al posto di Anguissa, Simeone al posto di Lukaku, Raspadori al posto di Neres etc etc, alcuni non potevano entrare prima? E Raspadori messo a fare quello che non sa fare cioè l’esterno di sinistra? E chiaro che però Conte nelle difficoltà dei secondi tempi preferisce chiudersi e fare catenaccio con quelli in campo piuttosto che cambiare. Infatti quando si è visto scaldare Buongiorno nell’intervallo ho pensato: già sta pensando a barricarsi nel secondo tempo con la difesa a 5! Penso che il messaggio sia chiaro: meglio in campo quelli spompati che quelli che ci sono in panchina! E poi lasciami aggiungere: ma Neres non ce lo avevano venduto che era meglio di Kvara a cui aveva tolto il posto?

Guido – Cesare in realtà glielo aveva tolto perchè il georgiano non giocava ed era ormai fuori dal progetto da tempo. La vicenda Kvara resterà la cosa determinante su questo campionato. Comunque il pareggio è stato comunque prezioso perché ci ha permesso di rimanere in scia dell’Inter? E i nerazzurri avranno una serie di partite importantissime in Champions e Coppa Italia e in campionato sta facendo fatica. E dovrà anch’essa andare a Bologna. Francamente non sono ottimista.

Cesare – Chiaramente il Napoli, che ha un calendario più agevole, potrebbe approfittarne ma a patto che riesca a vincere le partite. Quindi secondo me nulla è compromesso ma potremmo racchiudere in una frase cosa sta accadendo. Un Napoli non da scudetto potrebbe anche vincere il campionato.

Guido – Non sono molto d’accordo con te. Temo infatti francamente che “chi di speranze vive disperato muore!”

LE SENTENZE

Scuffet– Cesare: buono; Guido: sufficiente

Di Lorenzo– Cesare: modesto; Guido:incerto

Olivera – Cesare: buono; Guido:buono

Rrahmani – Cesare: buono (top); Guido:buono

Juan Jesus – Cesare: buono; Guido:buono

Anguissa – Cesare: modesto; Guido: a mezzo servizio

Lobotka – Cesare: modesto; Guido: deludente

McTominay – Cesare: mediocre; Guido: deludente

Politano – Cesare; modesto; Guido: scolastico

Lukaku – Cesare: 1° tempo buono/2°non pervenuto; Guido- buono( top)

Neres – Cesare: scarsissimo (flop); Guido:inguardabile ( Flop)

Gilmour – Cesare: sufficiente; Guido:buono

Raspadori – Cesare: sufficiente; Guido:tocca poche palle

Ngonge – Cesare: s.v.; Guido:s.v.

