Stellini: «Nel secondo tempo abbiamo badato più a difenderci che a giocare»

A Dazn: «Dobbiamo crescere in mentalità e in voglia di giocare la palla. Se saremo bravi e continueremo a crescere in mentalità è chiaro che potremmo anche sognare»

Il tecnico del Napoli, Cristian Stellini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Bologna

Le parole di Stellini

«Abbiamo fatto un ottimo primo tempra avevamo preparato questa partita, aggressiva e fatta di gioco con tanto movimento e intensità. Nel secondo tempo abbiamo badato più a difenderci che a giocare e quando perdi il ritmo con una squadra come il Bologna poi fatichi e non siamo riusciti a giocare come nel primo tempo. Dobbiamo crescere in mentalità e in voglia di giocare la palla»

Le condizioni di Mc TOminay e Buongiorno?

«McTominay ha preso una botta alla coscia e al fianco ed è uscito perché non riusciva a correre. Buongiorno si è scaldato perché se ci fosse stato bisogno dovevamo vere la certezza che potesse giocare. Ha un problema muscolare che pensiamo di risolvere per la prossima partita».

Il primo tempo di Lukaku stellare, poi nel secondo tempo?

«Sì perché il Bologna ci ha pressato forte e sicuramente non ci siamo mossi con la stessa qualità che abbiamo usato nel primo tempo, le distanze si sono allungate e per i giocatori del Bologna è stato più facile. C’è anche merito dei calciatori del Bologna che ci ha messo in condizione di sbagliare quello che non avevamo sbagliato nel primo tempo».

Qual è lo scatto che questa squadra deve fare per fare il filotto per arrivare a dama?

«Abbiamo sicuramente voglia di lottare però dobbiamo anche essere consci che siamo partiti per arrivare nelle prima quattro e il punto di oggi è importante in questo senso. Poi se saremo bravi e continueremo a crescere in mentalità è chiaro che potremmo anche sognare»

