Dalla crioterapia a casa al cuoco personale: i segreti del super-professionista Fabián Ruiz (El Mundo)

La Spagna riscopre la sua “stella inaspettata”: “Fabián è il trionfo del talento a cui applicare la perseveranza”

“La stella inaspettata. Fabián Ruiz per Luis de la Fuente è intoccabile. “Se non si chiamasse Fabián si parlerebbe molto di lui”, ha detto il ct della Spagna (che giovedì affronterà l’Italia) dopo la partita contro la Croazia. El Mundo ne racconta “i segreti”, come se fosse appunto quasi un giocatore semi-sconosciuto. Perché di fatto, questo è, ancora Fabián Ruiz.

“Molto più sicuro in campo, non è un ragazzo che si complica la vita spiegando le cose. Fabián non è stato molto contento quando il PSG, la squadra che lo ha pagato 23 milioni al Napoli, ha ingaggiato Luis Enrique la scorsa estate. Si è ritrovato davanti all’allenatore che aveva smesso di contare su di lui senza dargli spiegazioni. Ha iniziato la stagione giocando poco, ma col tempo ha ribaltato la situazione”. Da dicembre “è sempre stato titolare in partite importanti, comprese tutte le qualificazioni alla Champions League. A quel punto aveva già ritrovato il suo posto in Spagna, visto che De la Fuente ha sempre contato su di lui”.

“Chi di noi vive con lui conosce l’umiltà e il potenziale, calcistico e umano, di Fabián“, lo elogia il ct. Definito “molto familiare” da chi lo conosce, Fabián è il trionfo del talento a cui applicare la perseveranza.

El Mundo scrive che il primo a innamorarsene fu “Davide Ancelotti, figlio di Carlo, il suo secondogenito. Così nell’estate del 2018, quando l’attuale allenatore del Real Madrid firmò per il Napoli, chiese l’ingaggio di Fabián. Il Napoli lo pagò 30 milioni. Dopo quattro anni ha cambiato Napoli per Parigi, e lì vive alla periferia della città con la sua ragazza e il suo cane Bella. Nella sua casa c’è una palestra con una macchina per la crioterapia per favorire il recupero”.

“Ha anche assunto un cuoco che prepara appositamente le sue cene per non deviare nemmeno di un millimetro dalla strada della professionalità, e su quella strada si inserisce anche l’assunzione di fisioterapisti privati. Sua madre, Chari, va a trovarlo spesso, così come i suoi colleghi di Los Palacios. La sua sorellina, anche lei calciatrice, ha vissuto con lui fino a non molto tempo fa, mentre studiava nella capitale francese. Ha anche un fratello maggiore”.

ilnapolista © riproduzione riservata