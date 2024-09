Conte, De Laurentiis lavora alla presentazione a Palazzo Reale il 26 giugno (Corsport)

I contatti con la direzione di Palazzo Reale sono molto avanzati e si lavora affinché l’evento renda giustizia all’arrivo di Conte al Napoli

Antonio Conte ha firmato come allenatore del Napoli. Il primo atto della nuova era azzurro è andato in scena a Roma negli studi della Filmauro, adesso però si attende la prima uscita ufficiale. La presentazione a Napoli e ai tifosi azzurri del tecnico leccese. In questi giorni si è parlato a lungo delle possibili date e location, oggi arriva la notizia che dovrebbe essere stata scelta la sede definitiva. Il Corriere dello Sport scrive

“La presentazione di Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli a cui De Laurentiis ha affidato la rifondazione del reame, sarà un vero evento: andrà in scena a Palazzo Reale tra lo sfarzo regale di arazzi e corone, troni e arredi, dipinti di scuola napoletana e fiamminga, sculture, statue, atmosfere e storie immortali scandite dalla collezione degli orologi di Napoleone (che nei primi anni dell’800 aveva affidato il Regno di Napoli e il palazzo prima al fratello Giuseppe e poi a Gioacchino Murat)”.

La presentazione sembrava dover essere subito dopo la firma, invece già nei giorni scorsi, per la difficoltà di reperire una sede ritenuta idonea, si era ragionato sul fatto di farla slittare a fine giugno e ora ci dovrebbe essere anche la data

“i contatti con la direzione sono molto avanzati, tanto che sarebbe anche stata individuata la data giusta: il 26 giugno, mercoledì, lo stesso giorno della sua firma”.

