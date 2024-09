Conte, la presentazione slitta alla fine di giugno (Repubblica)

De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo per una location adeguata, dopo il sondaggio negativo per il San Carlo e quello interlocutorio con Palazzo Reale.

Conte, la presentazione slitta alla fine di giugno. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Marco Azzi.

Oriali sarà il fidatissimo braccio destro di Conte (con cui ha già lavorato all’Inter e in Nazionale) e gli permetterà di concentrare tutte le sue energie migliori sul campo.

L’allenatore pugliese non vede l’ora di rimettersi in gioco — dopo aver studiato molto negli ultimi mesi di volontario pit stop — ed è smanioso anche di farsi conoscere dalla città, anche se la sua presentazione ufficiale sembra essere ormai slittata addirittura alla fine del mese. Il primo impatto dell’ex ct dell’Italia con Napoli dovrà essere indimenticabile e per questo De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo necessario per trovare una location adeguata, dopo il sondaggio negativo per il teatro San Carlo e quello per adesso interlocutorio con il Palazzo Reale. Il nuovo tecnico azzurro dovrà di conseguenza avere ancora un po’ di pazienza e per almeno altre due settimane sarà costretto solo a pregustare l’abbraccio della gente.

Il battesimo della pizza di Antonio Conte: “Ci vediamo a Napoli e sempre Forza Napoli”

Antonio Conte ha mangiato la sua prima pizza da nuovo allenatore del Napoli, un luogo comune forse, ma non proprio se la pizza la mangi a Torino.

Il tecnico leccese infatti dopo poco più di 24 ore dall’annuncio ufficiale è tornato a casa e forse ha pensato di fare un primo tuffo per ambientarsi a Napoli degustando la pizza di uno dei pizzaioli napoletani più talentuosi e amati del web: Vincenzo Capuano. La degustazione è avvenuta nella sede di Torino – recentemente inaugurata -, ma con la promessa di vedersi presto a Napoli: “Dove ci vediamo?”

“Ci vediamo a Napoli e sempre Forza Napoli”, dice un sorridente Conte mentre resta affascinato dalla pizza di Capvin che ha condiviso le immagini sui propri canali social.

ilnapolista © riproduzione riservata