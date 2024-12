Conceiçao lascia il Porto, su di lui c’è il Marsiglia (Rmc Sport)

Sarebbe un ritorno per lui in Ligue 1, dopo aver allenato il Nantes nella stagione 2016-17. Nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan.

Sergio Conceiçao lascia il Porto dopo sette anni, è arrivato l’annuncio ufficiale da parte della società. “Conceiçao ha reso il Porto campione” scrive la società sui loro profili social ufficiali. Ha vinto 11 trofei con il club, tra cui tre campionati nel 2018, 2020 e 2022.

Conceição fez do Porto Campeão 🔵⚪

Aos 49 anos, mais de três décadas depois de ter começado a defender o brasão abençoado, despede-se do FC Porto como o treinador com mais jogos, vitórias e troféus da história azul e branca 👉 https://t.co/jQvQSgOKix#FCPorto pic.twitter.com/2QizOfocPF — FC Porto (@FCPorto) June 4, 2024

C’è il Marsiglia su Conceiçao

Rmc Sport scrive:

Si spalancano le porte del Marsiglia. Sérgio Conceiçao, priorità dei dirigenti del club, ha lasciato il Porto dopo l’elezione del nuovo presidente André Villas-Boas, con il quale era in contrasto. Un ritorno [aveva allenato il Nantes nel 2016-17] del tecnico portoghese in Ligue 1 quest’estate è un’ipotesi più che credibile, il Marsiglia è interessato per sostituire Jean-Louis Gasset. Il tecnico è attratto dal club.

Anche il Milan era interessato al tecnico portoghese

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio il 4 maggio:

Al momento il primo nome sulla lista del club rossonero è Conceiçao, ma resiste anche la candidatura di Paulo Fonseca. Per quanto riguarda il tecnico del Porto, stanno proseguendo i contatti con Mendes (suo agente) e nei prossimi giorni sono in programma nuovi appuntamenti. Resta però in corsa anche Paulo Fonseca. A livello economico, bisogna capire quali saranno le richieste di Conceiçao, che si libererebbe abbastanza facilmente dal Porto dopo che è cambiato il presidente. Fonseca resta un’opzione ed è apprezzato dalla dirigenza rossonera anche perché i feedback che arrivano dal Lille sono molto positivi.

