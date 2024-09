Compagnoni: «Qualcuno mi dice che Conte sta valutando anche l’ipotesi di giocare a quattro»

A Kiss Kiss Napoli: «Ogni volta che Sarri parla di Napoli traspare il suo amore per la città e la piazza»

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport. Durante la breve intervista ha parlato di un incontro con Sarri e di come potrebbe giocare il Napoli con Antonio Conte in panchina.

Compagnoni: «Sarri mi ha detto che con Conte il Napoli arriva minimo tra i primi tre»

Le parole del giornalista Sky:

«Quando ieri Sarri mi ha detto che gli manca molto Napoli, non è stata tanto la riposta quando l’espressione che mi ha colpito. Ogni volta che parla di Napoli traspare il suo amore per la città e la piazza. Sarri mi ha detto che Conte è un grande allenatore, che riesce a dare l’impronta in poco tempo. E poi ha aggiunto che con Conte il Napoli arriva minimo tra i primi tre».

A cosa potrà puntare il Napoli di Conte?

«Dipende anche molto dalle partenze, vediamo quale sarà il futuro di Osimhen e Kvara e come vorrà giocare Conte. Qualcuno mi dice che sta valutando anche l’ipotesi di giocare a 4. Di sicuro ci vuole un difensore centrale forte, Buongiorno potrebbe essere un’ottima soluzione».

Gudmundsson?

«Mi piace tantissimo, è pronto per un grande club per il Napoli. Ha estro, ha grande capacità di vedere la porta, calcia benissimo. Avrebbe senso solo nel caso di partenza di Kvara, la convivenza tra i due la vedo difficilissima».

Dove andrà Osimhen?

«Mi aspetto novità dal Chelsea, ha molto più bisogno di Osimhen rispetto al Psg. Anche l’Arsenal avrebbe bisogno di Osimhen, come centravanti nettamente più forte di Havertz».

