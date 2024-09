Sarri: «Il Napoli dovrà stravolgere il proprio modo di giocare, Conte è veloce in queste situazioni»

A Sky Sport: «Deluso che due club non mi hanno cercato. Milan e Fiorentina? Non faccio nomi ma erano squadre adatte a me»

Sarri ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, a margine del suo evento organizzato a Figline Valdarno.

L’ex tecnico della Lazio ha commentato anche l’arrivo di Conte al Napoli: «Il Napoli avrà da fare un percorso, con uno stravolgimento nel modo di giocare. La fortuna è che Conte è molto veloce in queste situazioni a trasmettere la propria mentalità e il proprio modo di giocare. Non li vedo fuori dalle prime tre».

Sarri ha commentato anche la delusione per la mancanza di chiamate di club che si ritiene adatto ad allenare:

«È chiaro che questo è un punto su cui ci dobbiamo interrogare. Non vi nascondo che un paio di società che non mi hanno cercato mi hanno fatto rimanere un po’ deluso, secondo me un paio di situazioni… Non dico che mi dovevano prendere perché quelle sono scelte che deve fare una società. Però almeno ascoltarmi un quarto d’ora penso fosse dovuto…È un qualcosa su cui non posso influire, o meglio posso influire se riesco a capire il perché».

Quando gli è stato chiesto se le società in questione sono Fiorentina e Milan: «Non faccio nomi, ma sono due realtà che secondo me erano adatte a me…»

Alfredo Pedullà ha intervistato in esclusiva Marizio Sarri per Sportitalia. Il tema dell’intervista sono le sue dimissioni alla Lazio ma con Sarri Pedullà parla anche del passato, come la stagione juventina, e delle prospettive future sue e del calcio italiano.

Sulle dimissioni dice:

«Probabilmente tanti errori vengono fuori dall’inconscio. Parlando con il mio staff io sono rimasto deluso dal mercato estivo e questa mia insoddisfazione l’ho trasmessa alla squadra. A livello di ‘conscio’ avevo cercato giocatori con lo stesso entusiasmo di prima».

