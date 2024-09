Chiesa costa troppo per la Roma: i giallorossi devono stare attenti al fair play Uefa (Il Messaggero)

L’attaccante bianconero è quotato 30 milioni e ne vorrà guadagnare almeno 7; un’operazione da almeno 50 milioni in tre anni. Anche il Napoli lo monitora.

Federico Chiesa è in uscita dalla Juventus, e al momento Roma e Napoli sono i club che si sono interessati maggiormente alla questione. Per i giallorossi, però, potrebbe essere una mission impossible, in quanto l’attaccante è un colpo decisamente costoso.

Chiesa costa troppo per la Roma, il club è anche sotto osservazione della Uefa

Come riportato da Il Messaggero:

“Da un paio di giorni è arrivato indirettamente il primo indizio sul budget di mercato: Federico Chiesa non rientra nei parametri economici della Roma. Suggestione era e tale rischia di rimanere. L’attaccante della Juventus è quotato 30 milioni e ne vorrà guadagnare almeno 7; troppo costoso per essere acquistato, o comunque non rispecchia il profilo ideale per un club che vuole rilanciarsi. Quella del figlio d’arte è un’operazione da almeno 50 milioni in tre anni, troppi per un club sotto osservazione dalla Uefa”.

Il Napoli ha formulato un’offerta da 30 milioni per l’attaccante bianconero

Sul tavolo 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Lo scrive l’edizione online di Repubblica:

Il Napoli intanto accelera per Federico Chiesa: il futuro dell’esterno offensivo è sempre più incerto, con la Juventus pronta a “sacrificarlo” in questa sessione di mercato. Chiesa piace molto a De Rossi che lo vorrebbe nella sua Roma, ma Antonio Conte preme per averlo a Napoli e la società proverà ad accontentarlo. Gli azzurri sono pronti a mettere sul tavolo della trattativa 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Per battere la concorrenza della Roma, il Napoli proverà a strappare il sì del calciatore la prossima settimana, quando l’agente del calciatore arriverà nella Capitale ed è atteso negli uffici della Filmauro per parlare con i vertici del club.

ilnapolista © riproduzione riservata