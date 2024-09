Buongiorno, il Napoli ha offerto 30 milioni più 5 di bonus al Torino (Pedullà)

Il portale scrive:

Il Napoli vuole accontentare il suo nuovo allenatore Antonio Conte, costruendogli una squadra che potrebbe giocare per arrivare in cima alla classifica la prossima stagione. Secondo le nostre informazioni, il Napoli ha formulato la sua offerta per Buongiorno, circa 40 milioni di euro, al club torinese. Il difensore è una priorità per Conte. Buongiorno, da parte sua, è disposto ad accettare il Napoli. Nel caso la trattativa non andasse in porto, il club sta pensando a Mario Hermoso dell’Atletico Madrid.