A Lukaku il Milan sta bene, l’Inter e Ibrahimovic sono il passato (Gazzetta)

Lukaku considera il Milan e il Napoli due soluzioni interessanti. Serve un’offerta da 25-30 milioni e trattare con il Chelsea

A Lukaku il Milan sta bene, l’Inter e Ibrahimovic sono il passato. È quel che scrive la Gazzetta dello Sport nell’articolo di calciomercato sulla possibilità che il centravanti belga passi in estate ai rossoneri. Zirkzee è una pratica in stallo per la vicenda commissioni. E allora…

Furlani, Moncada e Ibrahimovic guardano oltre. Guardano (anche) a Lukaku.

Romelu non ha obiezioni. Va bene, è stato interista (ma quella storia è finita male). Va bene, ha litigato con Ibrahimovic per una storia di corone, divinità e dominio cittadino, ma nel mondo ci sono riconciliazioni ogni giorno. Lukaku oggi considera il Milan e il Napoli due soluzioni interessanti. Non ha detto “no, grazie” e anzi, è pronto a valutare un trasferimento che gli permetterebbe di rimanere in Italia per almeno un altro anno. Il suo avvocato, Sebastien Ledure, potrebbe presto tornare al lavoro, a Milano o a Napoli. Antonio Conte del resto ieri è stato chiaro: «Lukaku è un giocatore eccellente come Osimhen, non c’è commento da fare su di loro ma solo ammirarli quando giocano. Vuoi sperare sempre di averli dalla tua parte e mai contro». Fuori virgolette: vorrebbe allenare uno dei due e, con Osi pronto a lasciare Napoli…

Lukaku per 25-20 milioni si porta a casa

Per risolvere l’enigma allora bisogna fare una chiamata al Chelsea e chiedere che cosa vogliono fare con Romelu. Risposta non ufficiale: vendere, grazie. I Blues ora non aprono al prestito, soluzione ideale per il Milan. Lukaku ha ancora due anni di contratto e per il Chelsea è il momento di vendere. Lukaku si libera con il pagamento di una clausola da 43 milioni ma è decisamente improbabile che un club lo faccia. E allora, ci sono due strade. Chi vuole il 10 del Belgio ora, diciamo fino a luglio, può presentare un’offerta da 25-30 milioni e trattare con il Chelsea. Oppure può aspettare tardo agosto, quando uno spiraglio per il prestito potrebbe aprirsi. Dipenderà da Osimhen, dalle offerte di altri club e… dal Milan.

Il Milan vuole soffiare Romelu al Napoli che deve aspettare Osimhen, i tempi sono lunghi (Di Marzio)

Gianluca Di Marzio a Speciale Calciomercato Sky Sport dice:

«Sono ripresi i contatti tra Milan e Chelsea per Lukaku, affinché Lukaku possa diventare il nuovo centravanti del Milan. I due club si erano sentiti in passato, il Milan aveva chiesto del prestito e il Chelsea aveva detto no. Adesso la trattativa è ripresa, il Milan ha programmato anche un vertice con l’entourage del giocatore. I rapporti tra i club sono molto buoni. Lukaku escluderebbe Zirkzee. I due club hanno avuto altri contatti per impostare una quadratura, una soluzione all’affare.

Di Marzio prosegue:

«Lukaku ha anche sentito Conte che lo vuole al Napoli. Ma la domanda è: quando si sbloccherà il mercato di Osimhen? I tempi sono abbastanza lunghi. E finché non si sbloccherà il mercato di Osimhen, il Napoli non può prendere Lukaku. Il Milan può approfittarne».

