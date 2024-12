Se Gasperini resta all’Atalanta, De Laurentiis potrebbe portare Conte al Napoli già domani sera (Kiss Kiss)

Non si ha ancora una chiara percezione di chi sarà il prossimo allenatore del Napoli le opzioni in corsa sono ancora diverse, ma sembra che Gasperini sia il preferito in questo momento. Mentre si attende che il tecnico, finiti i festeggiamenti per l’Europa League, parli con la società, a radio Kiss Kiss si è tornati a parlare di Conte. Un’opzione sembra mai tramontata, ma momentaneamente accantonata.

“Il Napoli ha espresso in modo chiaro e diretto il totale gradimento a Gasperini. Domani il tecnico darà una risposta alla società azzurra. Qualora il mister dicesse di sì, la società azzurra lo metterebbe sotto contratto. Ma Aurelio De Laurentiis ha già il sì di un altro grandissimo nome. Se Gasperini decidesse di restare all’Atalanta, il Napoli sarebbe in grado di programmare la prossima stagione con serenità e domani sera potrebbe portare Antonio Conte in città. Chiariamolo, Conte non sarebbe una seconda scelta: il Napoli ha lavorato su binari paralleli, se De Laurentiis volesse firmerebbe adesso con Conte”

De Laurentiis vuole giocare a nascondino con Conte

Su questo tema Alfredo Pedullà era stato abbastanza chiaro qualche giorno fa

“Aurelio De Laurentiis vuole giocare a nascondino, sapendo che stavolta non può sbagliare. Dall’incontro, l’ennesimo, con Antonio Conte di oltre dieci giorni fa il silenzio che, attenzione, può essere anche strategico. Adesso il passaparola è: aspettiamo Gasperini. Che Gasperini piaccia parecchio al Napoli non ci sono dubbi, il classico segreto di Pulcinella, ma occhio a non snobbare l’Atalanta che ha da sempre la riconoscenza, partita di andata e ritorno, dell’allenatore capace di valorizzare i talenti e di ottenere fantastici risultati. Chiaro, se dovesse vincere l’Europa League Gasp potrebbe salutare e in qualche dichiarazione della vigilia lo ha fatto intuire, ma per ora sono parole. Se vuoi Conte, lo prendi. Intanto, anche Pioli e Italiano sono in attesa. Ma la favola “Conte si è stufato di aspettare” è difficile da credere perché è impensabile ritenere che gli abbiano detto “sei uno dei tanti”. Bisogna avere pazienza. E non andar dietro alle fake news.