Conte, De Laurentiis potrebbe annunciarlo al convegno di lunedì sul razzismo (Corrmezz)

Contratto fino al 2027 per un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus per il ritorno del Napoli in Champions

De Laurentiis potrebbe annunciare Conte al convegno di lunedì sul razzismo. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

Il Napoli ha accelerato per Conte con un contratto fino al 2027 per un ingaggio di 7 milioni di euro a stagione più due milioni di bonus per il ritorno del Napoli in Champions League. La trattativa è all’ultimo miglio, ad un passo dal definitivo sì e domani mattina durante il convegno «L’Italia è un paese razzista?» in programma al centro commerciale Jambo con la partecipazione di Juan Jesus e dello stesso presidente De Laurentiis potrebbero arrivare annunci e approfondimenti. Conte è pronto a condividere con il Napoli un mercato di giovani di valore, magari integrato con qualche giocatore di maggiore esperienza.

A Napoli la piazza è tutta per Conte, se dovesse arrivare ci sarebbe un plauso da parte di tutti (Sky)

Massimo Ugolini sulla scelta di De Laurentiis di spingere per Conte. Il presidente del Napoli non vuole più aspettare e punta tutto su un allenatore che sa gestire piazze calde come quella di Napoli.

Il gradimento popolare è tutto per Conte

Le parole di Ugolini:

«Il gradimento popolare è tutto per Conte. Qui la piazza conta, le pressioni che può esercitare questa piazza sono importante. Con Garcia c’è stata una sollevazione popolare che ha avuto la capacità di accendere un campanello di allarme nella testa di De Laurentiis. Se dovesse arrivare Conte, ci sarebbe un plauso da parte di tutti i tifosi perché per loro Conte resta la prima scelta. De Laurentiis non credo voglia più aspettare, si è ripreso a lavorare su Conte e diciamo che le parti dovrebbero aver trovato un’intesa di massima. La trattativa è adnata avanti, sono stati smussati gli angoli. Poi però le carte arrivano sul tavolo del presidente De Laurentiis e lui ha tutta la libertà di avanzare altre richieste o di puntualizzare alcuni elementi. Non è certezza Conte ma lui è Leclerc, in pole con Stefano Pioli a ridosso».

Mai così vicini ad un accordo (Sky)

De Laurentiis ha accelerato su Conte. Il presidente del Napoli ha capito che Gasperini è intenzionato a rinnovare con l’Atalanta e ha deciso di mollarlo. Punta tutto sull’allenatore pugliese, nelle ultime ore c’è stato un riavvicinamento tra lui e il Napoli di De Laurentiis. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo contatto tra i due per provare a chiudere. Lo riporta Sky con l’inviato Massimo Ugolini.

«Sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli legata a quello che è accaduto ieri e che potrebbe accadere oggi, il secondo incontro da Gasperini e Percassi. Questa trattativa tra l’Atalanta e Gasperini rappresenta un segnale della volontà di continuare insieme, questo segnale ovviamente ha indotto il presidente De Laurentiis ad accelerare su Conte. Le parti hanno riattivato i contatti, nelle ultime ore dovrebbe esserci un nuovo contatto. Un riavvicinamento rispetto a quanto accaduto nelle settimane scorse, una proposta che non era stata accolta in toto da Conte. Evidentemente si sono fatti dei passi avanti. C’è la voglia, l’intenzione di chiudere un accordo. La quotazioni di Conte sono in fortissimo rialzo. Teniamo aperta l’opzione Pioli perché i colpi di scena nel mercato del Napoli non sono mai mancati. In questo momento bisognerà attendere il nuovo contatto tra la proprietà e Conte per vedere se ci sarà una nuova intese e quindi potrà di fatto essere ufficializzato a breve il nuovo allenatore del Napoli».

