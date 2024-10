Zidane è ad un passo dalla panchina del Bayern (Mundo Deportivo)

Dopo i colloqui tra le due parti l’accordo appare scontato e Zidane avrebbe chiesto rinforzi al club, soprattutto sulla linea difensiva.

Zinedine Zidane è ad un passo dal diventare l’allenatore del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione. Un accordo che non è stato ancora firmato perché mancano ancora alcuni dettagli. Il francese avrebbe chiesto rinforzi all’ufficio tecnico, soprattutto nella linea difensiva. Ma se ne parla in Spagna, il Mundo Deportivo ne parla e dunque l’affare si può chiudere presto. Inizia così il valzer panchine in Europa.

Zinedine Zidane ha lasciato il Real Madrid e le panchine nel giugno 2021. Da allora, diverse squadre si sono avvicinate a lui come Juventus, Psg e si vociferava addirittura un suo possibile approdo nella nazionale francese, ma lui ha sempre resistito alla tentazione di tornare ad allenare. Ebbene, nei giorni scorsi il Bayern ha contattato il suo agente per comunicargli l’interesse della società tedesca.

Zidane e il Bayern

Secondo Mundo Deportivo Zinedine Zidane è a un passo dal diventare l’allenatore del Bayern Monaco. L’allenatore francese è la prima scelta del club bavarese per sostituire ThomasTuchel poiché l’altro candidato, Julian Nagelsmann, ha appena firmato il suo rinnovo con la nazionale tedesca fino alla Coppa del Mondo 2026.

“Tanto che, secondo MD, le persone a conoscenza dei colloqui tra le due parti danno praticamente per scontato un accordo che non è ancora stato firmato. Zidane avrebbe chiesto rinforzi al club, soprattutto sulla linea difensiva.

Il Bayern Monaco, prossimo semifinalista di Champions, che incontro proprio la sua ex squadra, il Real Madrid, è un club che si adatta ai requisiti richiesti da Zidane per tornare sul ring tre anni dopo. La grandezza del club, la stabilità di un progetto a medio e lungo termine e la volontà di lottare per tutti i titoli rendono il Bayern l’opzione più appetibile per la stella francese, che non ha mai avuto motivazioni economiche per riprendere la sua carriera”.

ilnapolista © riproduzione riservata