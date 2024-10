Zaniolo sbaglia, Foden segna. I tifosi dell’Aston Villa: «Tornatene in Italia»

Su calcio di punizione, l’ex Roma era in barriera e si è spostato, facendo passare il pallone dalla sua parte.

Nel match di ieri tra Aston Villa e Manchester City, Nicolò Zaniolo ha fatto un grave errore di posizione sul calcio di punizione di Phil Foden. La squadra di Pep Guardiola ha vinto 4-1.

Zaniolo must have money on City what the actual fuck is this pic.twitter.com/6egZXZV6Fk — JRW (@false9_lives) April 3, 2024

I tifosi dell’Aston Villa si sono fatti sentire contro di lui: «Tornatene in Italia» hanno urlato dagli spalti ogni volta che toccava palla. Questo episodio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso; Zaniolo non era stato finora molto ammirato in Inghilterra, date le sue scarse prestazioni (22 presenze, 2 gol).

L’intervista di Zaniolo al Corsport:

Spalletti sembra voler recuperare il tempo perduto, dopo averti mollato giovanissimo all’Inter.

«Con lui il feeling è ottimo, il sistema di gioco mi piace, sto imparando tantissimo».

La sua convocazione per l’Europeo è concreta, a patto di lasciare a casa la Play Station:

«Allora in ritiro faremo quello che ci sarà consentito. L’importante è stare uniti: un piccolo sacrificio

può essere necessario in nome di un grande obiettivo».

Zaniolo parla del divorzio dalla Roma?

«Semplice. È stata una grande storia. Ho amato tanto e sono stato ricambiato. Ma le cose nel calcio come nella vita finiscono. Quando è così è meglio separarsi, pur conservando il ricordo nel cuore. Non è successo niente di particolare. La verità è che qualcosa si era interrotto nel feeling con la Roma».

Futuro alla Lazio?

«Per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile».

