Varriale accusato di lesioni e stalking dalla ex: «Le ho dato uno schiaffo e me ne pento»

«Ammetto di averla colpita con uno schiaffo e ancora mi pento per quanto ho fatto, l’errore più grande della mia vita ma l’episodio violento è stato questo, il resto che racconta lei è falso».

Varriale: «Il resto che racconta è falso, non l’ho colpita con calci»

«So di avere commesso un errore di cui mi pentirò per tutta la vita. Le donne, come sempre ho detto, non si toccano neanche con un fiore: la parità esiste in tutto tranne in questa sperequazione, l’uomo è più forte. Ma con la stessa nettezza affermo che tutto quello che la donna racconta è falso. È lei che quella sera di agosto mi è saltata addosso, non l’ho colpita con calci. Lei dice che ho messo le mani al collo ma avevo il telefono in mano come avrei potuto? Poi l’ho tirato sul divano», queste le parole davanti al giudice.

«Una cosa mi ha fatto male. Se avessi la signora davanti le chiederei scusa per lo schiaffo e per averle preso il telefonino, però le chiederei anche perché ha detto quelle cose e come fa a dire che le ho sputato addosso. Lo sputo è una delle cose più schifose che si possono fare», ha aggiunto Varriale.

Le parole di Ester Molinaro e Fabio Lattanzi, difensori del giornalista: «Nessuno stalking, nessuna minaccia o violenza, o intento lesivo, solo un gesto, uno schiaffo per contenere l’ennesima reazione aggressiva della donna e per il quale, comunque Enrico Varriale ha chiesto scusa».

Il Corriere della Sera dedica una pagina ai guai giudiziari del giornalista Rai Enrico Varriale. C’è una inchiesta della Procura di Roma. Scrive il quotidiano:

Lei, l’ex compagna con la quale aveva programmato di convivere, nel ruolo di accusatrice. «Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata». E ancora: «Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina…».

Il gip Monica Ciancio ha disposto nei confronti del conduttore (ed ex vicedirettore) Rai la misura cautelare del «divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla persona offesa», oltre alla duplice prescrizione di «non comunicare con lei» neppure «per interposta persona» e di «allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza».