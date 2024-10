Taylor “odiato” solo in Italia: arbitrerà Psg-Barcellona, in Spagna sono contenti

Diresse Roma-Siviglia l’anno scorso. Mundo Deportivo: è stato sinonimo di vittoria per il calcio spagnolo in questa stagione. In tre partite di Champions, tre trionfi.

Anthony Taylor arbitrerà il match tra Psg e Barcellona. L’inglese 45enne in Italia viene ricordato per la finale dello scorso anno di Europa League tra Roma e Siviglia. Ma se nel nostro Paese non è tanto visto di buon occhio, in Spagna sembra siano contenti.

Taylor arbitrerà Psg-Barcellona

Mundo Deportivo scrive:

In questa stagione l’inglese è stato sinonimo di vittoria per il calcio spagnolo. Finora ha diretto tre partite di Champions League, tutte con squadre spagnole: vittoria del Barcellona contro il Porto, vittoria della Real Sociedad contro il Benfica e trionfo dell’Atletico Madrid contro il Feyenoord.

Anche il Psg, però, ha un’arma a favore: non ha mai perso in gare arbitrate da Taylor:

Cinque vittorie e un pareggio per i francesi con il direttore di gara inglese. Il pareggio è stato proprio contro il Barça, nel 2021.

In Italia ce lo ricordiamo per la finale di Europa League Roma-Siviglia:

Dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia andata in scena ieri e che ha visto la squadra spagnola trionfare ai calci di rigore, il Corriere dello Sport boccia l’arbitro Taylor: “Male Taylor: mancano gialli per Spinazzola, Rakitic, Ocampos, Matic e Lamela, (entrambi già ammoniti), anche sul tecnico qualcosa da rivedere, ha innervosito tutti (Siviglia compreso)”.

Sul fallo di Lamela nei confronti di Ibanez, che ha portato a una ferita sul labbro per il difensore giallorosso: “Gomitata di Lamela su Ibanez, Taylor opta per il giallo, poteva starci il rosso, il movimento è netto”.

Al Siviglia era stato assegnato un rigore inesistente, poi annullato dopo aver rivisto l’azione al Var: “Taylor dà un rigore al Siviglia per un tocco netto sul pallone di Ibanez, il contatto con Ocampos è successivo: OFR e rigore revocato”.

