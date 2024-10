Sono tornati Osimhen, Politano e Zielinski, però hanno la valigia in mano (Sky)

Possono ancora dare un contributo importante anche se il futuro è incerto. Calzona dopo la strigliata cerca la continuità contro il Frosinone

L’inviato Massimo Ugolini sulle ultime notizie da Castel Volturno. Ha stupito la reazione del Napoli nel secondo tempo contro il Monza. Prima Osimhen e poi Politano e Zielinski hanno rimesso in piedi la squadra. Loro che probabilmente a fine stagione andranno via da Castel Volturno possono ancora dare un contributo significativo.

Zielinski e Politano decisivi contro il Monza, poi l’impatto di Osimhen

Le parole di Ugolini a Sky Sport:

«Zielinski e Politano decisivi contro il Monza, poi l’impatto di Osimhen che ha un rendimento top nella gestione di Calzona. Meglio di Garcia e Mazzarri ma è evidente l’influenza della Coppa d’Africa. L’aritmetica dice che c’è ancora una possibilità per la Champions ma è una situazione molto diff da realizzare. La concentrazione è sul Frosinone, la possibilità di dare un segnale di continuità e cercare di fare filotto di vittorie. Gli uomini dello scudetto sono tornati Osimhen, Politano e Zielinski. Sono giocatori che possono dare un contributo importante nonostante il fatto che andranno via. Dopo la strigliata di Calzona si è visto il solito Napoli ammirato nella passata stagione. Riaverlo per le ultime di campionato sarebbe più che buono in ottica soprattutto Europa League, continuando a sognare la Champions».

Politano e Zielinski, due eurogol da fuori area. Il Napoli non li metteva a segno dal 27 febbraio 2022

In poco più di 10 minuti il Napoli agguanta e sorpassa il Monza con tre prodezze dei suoi calciatori. Ci pensa prima Osimhen in evoluzione e poi Politano e Zielinski con due eurogol da fuori area. Una partita che sembra far rivedere il Napoli della passata stagione per gioco e convinzione dei suoi interpreti. Le due reti messe a segno da Politano e Zielinski sono menzionate in una statistica di Opta che ricorda che la formazione azzurra non metteva a segno due reti da fuori area nello stesso match dal 27 febbraio 2022

Il Napoli ha segnato due gol da fuori area nello stesso match per la prima volta in questo campionato; l’ultima volta in Serie A risaliva al 27 febbraio 2022 contro la Lazio. Balistica.

